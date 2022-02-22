Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Berker Güven Bilhassa 2017 yapımı Babam filminde oynadığı karakterle adından söz ettirmişti. Ardından Vatanım Sensin dizisinde Aleksi karakterine hayat veren Güven'in biyografisi Üç Kız Kardeş dizisi öncesi araştırılıyor. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kimdir? Berker Güven nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Berker Güven'in hayatı, biyografisi ve oynadığı yapımlara haberimizde yer verdik.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN SOMER'İ BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven, 7 Ekim 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Berker Güven, lisede Özel Işıkkent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim görmüştür.

2017 yılında gösterime giren "Babam" filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşan Berker Güven, "Vatanım Sensin" dizisinde "Aleksi" karakterini canlandırarak birçok kişinin beğenisini kazanmıştır.

2019 yılında televizyon ekranlarının sevilen dizisi "Zalim İstanbul" ile tekrar izleyici karşısına çıkan Berker Güven, dizide "Nedim" rolü ile oyunculuk başarısını kanıtlamıştır.

Berker Güven, 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, İpek Bilgin'in yönettiği "Yen" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla "Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur. Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde ise "Yılın En İyi Drama Oyuncusu Ödülü"ne layık görülmüştür.

1.80 metre boyundaki Berker Güven 77 kilo ve Başak burcudur.

BERKER GÜVEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

28 yaşındaki ünlü oyuncu Berker Güven, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Berker Güven birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

BERKER GÜVEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Berker Güven'in oynadığı dizi ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)

2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)

2020 - Alev Alev (İskender Kayabeyli) (TV Dizisi)

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.

Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.

Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek

ÜÇ KIZ KARDEŞ UYARLAMA MI?

Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

