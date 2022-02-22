Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterini canlandıran Berker Güven dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Berker Güven Bilhassa 2017 yapımı Babam filminde oynadığı karakterle adından söz ettirmişti. Ardından Vatanım Sensin dizisinde Aleksi karakterine hayat veren Güven'in biyografisi Üç Kız Kardeş dizisi öncesi araştırılıyor. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kimdir? Berker Güven nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Berker Güven'in hayatı, biyografisi ve oynadığı yapımlara haberimizde yer verdik.
Berker Güven, 7 Ekim 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
Berker Güven, lisede Özel Işıkkent Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitim görmüştür.
2017 yılında gösterime giren "Babam" filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşan Berker Güven, "Vatanım Sensin" dizisinde "Aleksi" karakterini canlandırarak birçok kişinin beğenisini kazanmıştır.
2019 yılında televizyon ekranlarının sevilen dizisi "Zalim İstanbul" ile tekrar izleyici karşısına çıkan Berker Güven, dizide "Nedim" rolü ile oyunculuk başarısını kanıtlamıştır.
Berker Güven, 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde, İpek Bilgin'in yönettiği "Yen" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla "Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur. Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri'nde ise "Yılın En İyi Drama Oyuncusu Ödülü"ne layık görülmüştür.
1.80 metre boyundaki Berker Güven 77 kilo ve Başak burcudur.
28 yaşındaki ünlü oyuncu Berker Güven, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Berker Güven birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.
Berker Güven'in oynadığı dizi ve filmler:
2019 – Zalim İstanbul (Nedim) (TV Dizisi)
2017 – Vatanım Sensin (Aleksi) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Arif) (Sinema Filmi)
2020 - Alev Alev (İskender Kayabeyli) (TV Dizisi)
Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.
Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.
Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek
Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
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