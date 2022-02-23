Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterini canlandıran Özgü Kaya dizinin yayınlanan ilk bölüm fragmanının ardından merak konusu oldu. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Özgü Kaya oyunculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi kim? Hangi filmlerde oynadı? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Özgü Kaya'nın hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.
Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu an 26 yaşında olan Özgü Kaya 1,68 boyundadır.
Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Özgü Kaya sonrasında sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.
26 yaşındaki ünlü oyuncu Özgü Kaya İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özgü Kaya birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.
Özgü Kaya'nın kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile birlikte olduğu biliniyor.
Özgü Kaya'nın oynadığı dizi ve filmler:
2017- Adı Efsane (Sibel Yılmaz)
2018-2019 - Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer (Zeynep)
2019- Kimse Bilmez (Sevda Eğilmez)
Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı (bugün) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Üç Kız Kardeş dizisi Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesini anlatıyor.
Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeşin hayatını anlatan dizide, yaşıtları gibi basit hayaller kuran bu 3 genç kızın başlarına gelenler işleniyor.
Türkan, Dönüş ve Derya, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
Üç Kız Kardeş oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:
Reha Özcan - Sadık
Berker Güven - Somer
Almila Ada - Dönüş
İclal Aydın - Nesrin
Özgü Kaya - Nesrin
Melisa Berberoğlu - Derya
Veda Yurtsever - Rüçhan
Tayfun Eraslan - Özer
Benian Dönmez - Nezahat
Nazlı Senem Ünal - Mine
Demircan Kaçel - Mesut
Vural Şahanoğlu - Serdar
Hakan Atalay - Fatih
Mert Özcan - Hakan
Ece Baliç - Dilek
Üç Kız Kardeş, dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
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