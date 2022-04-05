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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi misin?" dedi

05.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin sandılar. Özgü Kaya'nın paylaşımlarına takipçilerinden "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi gibisin" yorumları yağıyor.

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi misin?" dedi

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya yaşı ve hayatıyla merak edilmesinin yanında Yağmur Tanrısevsin'e benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

Üç Kız Kardeş dizisinde kardeşlerin en büyüğü olan Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıktı. Birbirinden iddialı pozlarını paylaşan Özgü Kaya'nın oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e benzerliği konuşuluyor.

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ÖZGÜ KAYA VE YAĞMUR TANRISEVSİN KARDEŞ Mİ?

Özgü Kaya'yı görenler "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi gibisin", "Yağmur Tanrısevsin kardeşin mi?", "Yağmur Tanrısevsin ve Özgü Kaya kardeş mi?" yorumlarında bulunuyor.

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ÖZGÜ KAYA YAŞI

Oyuncu Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

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Özgü Kaya'nın Yağmur Tanrısevsin ile bir akrabalığının olmadığı biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin
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