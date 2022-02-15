Üç Kız Kardeş ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üç Kız Kardeş oyuncuları kimlerdir?

Üç Kız Kardeş Kanal D'nin yeni dizilerinden biri. Yayınlanan tanıtım fragmanlarıyla Üç Kız Kardeş, izleyicinin merakını kabarttı. İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" konusu ve oyuncu kadrosu ile de ilgi topluyor. Farklı bir aile hikayesini ekrana taşıyacak olan Üç Kız Kardeş yayınlanmak için adeta gün sayıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi hakkında merak edilen detaylar!

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

Üç Kız Kardeş'in hikayesi şöyle; Türkan, Dönüş ve Derya. Birbirlerine bağlı üç kız kardeşlerdir. Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle bilinen ve tanınan üç kız kardeş. Yaşıtları gibi benzer hayaller kurarken ne geçmişlerindeki olay onların peşini bırakacak, ne de talihleri yüzlerine gülecektir. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kötü olaylar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi güllük gülistanlık olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola çoktan çıkmış olacaktır. Anne ve babaları Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Mert Özcan ve Ece Baliç gibi isimler yer alıyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.



