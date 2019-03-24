Üç komando askerin şehit olduğu kaza, güvenlik kamerasında

Kastamonu’da, üç komando askerinin şehit olduğu feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde otomobille kamyonun çarpışması sonrası otomobil içerisinde bulunan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünde görevli Jandarma Onbaşıları Enes Sertkaya, İsmail Doğan ve Emre Tarlacı şehit olmuştu.

Kaza anı ise bir araç kamerasıyla bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde Emre Tarlacı yönetimindeki otomobilin kontrolden çıktığı ve kamyona arkadan çarptığı görülüyor. Kazada kamyonun takla attığı, otomobilin ise takla atarak şarampole uçtuğu görülüyor.

Olayın geçmişi

Azdavay ilçesinden Kastamonu’ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşıları Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralanmıştı.

