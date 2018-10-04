Üç Körfez ülkesinden Ürdün'e 2,4 milyar dolarlık destek

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, Ürdün ekonomisine yaklaşık 2,4 milyar dolarlık destek sağladı.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'da imzalanan bir dizi anlaşma çerçevesinde üç Körfez ülkesi, Ürdün Merkez Bankası'na 1,16 milyar dolar yatırdı.
Suudi Arabistan ve BAE, hibe anlaşmalarıyla da Ürdün'e toplam 500 milyon dolar bütçe desteği verdi.
Ürdün ayrıca kalkınma projelerinin desteklenmesi amacıyla 5 yılda Kuveyt'ten 500 milyon, BAE'den de 50 milyon dolarlık kredi alacak.
BAE ile imzalanan mutabakat zaptı, Dünya Bankası'na maksimum 200 milyon dolar teminat sunulmasını da içeriyor.
Körfez ülkeleri, söz konusu ekonomik yardımları Mekke Zirvesi'ndeki taahhütleri çerçevesinde yaptı.
Ekonomik kriz içindeki Ürdün'e destek için 11 Haziran 2018'de Mekke'de düzenlenen dörtlü zirvede Amman yönetimine 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.
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