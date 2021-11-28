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  4. Üç Kuruş 5. bölümden yeni ön izleme sahnesi! Leyla'nın Efe'ye olan aşkı ortaya çıkıyor

Üç Kuruş 5. bölümden yeni ön izleme sahnesi! Leyla'nın Efe'ye olan aşkı ortaya çıkıyor

28.11.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un 5. bölümünden yeni ön izleme sahnesi yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerde oynadığı Üç Kuruş'un yeni bölümünde Neriman, Leyla'nın Efe'ye aşık olduğunu anlıyor. Neriman'ın tepkisi sert olurken Leyla, Efe'ye aşık olduğunu inkar ediyor. Neriman'ın "Sen başka o başka, denk değilsiniz" sözleri üzerine gözyaşlarını tutamayan Leyla'nın durumu izleyicileri de derinden etkiliyor.

Üç Kuruş 5. bölümden yeni ön izleme sahnesi! Leyla'nın Efe'ye olan aşkı ortaya çıkıyor

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 5. bölümüyle 29 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

ÜÇ KURUŞ'UN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe, burunlarının dibine kadar girmiş olan katilin izini sürmeye çalışırken kendini Kartal'ın düğün telaşının ortasında bulur. Kartal, Nezih'e karşı son kozu olan bu düğünü sağ salim tamama erdirmek için uğraşırken katilin mahallede olabileceğini öğrenir. İrfan ise bir sonraki hedefinden edindiği bilgiyle Efe ve Kartal'ı şaşırtıcı bir planın içine sürükler. Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe'ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal'ı tam da düğün gününde şoka uğratır.

ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un ekrana gelen 4. bölümünde; İrfan, annesinin öldürüldüğü gece lal olmasını, hapishanede uğradığı zorbalıkları ve yaşadığı zorlukları anlattı.

FERHAN'IN GERÇEK İRFAN'I NASIL ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ferhan'ın kimliğini aldığı İrfan'ı nasıl öldürdüğü de ortaya çıktı. Hapishaneden çıktıktan sonra bir pavyonda çalışmaya başlayan Ferhan, annesinin öldürüldüğü geceyi yeniden hatırladı.

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ÇP damgasının hikayesinin yaşandığı gün orada olan adamlardan birini gören Ferhan, onunla yüzleşmek istedi. Adamın küfür etmesi ve umursamaz tavrına dayanamayan Ferhan, onu öldürdü. Öldürdüğü İrfan'ın kimliğini alan Ferhan, kendi kimliğini de olay yerinde bıraktı. Kartal, Efe'nin Konyalı'nın bilgisayarından gizlice belgeler aldığını öğrendi. Mesut'un içeri alınmasında Efe'nin parmağı olduğunu anlayan Kartal'ın gözü dönerken Efe'den intikamını almak için Konyalı ile birlikte harekete geçti.

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KARTAL'DAN EFE'YE BÜYÜK OYUN

Konyalı'nın taktiğiyle Kartal, Efe'nin sesi ve görüntüsünü kullanarak Batu'ya oyun oynadı. Kartal, Efe gibi Batu'yu arayarak Mesut'un bilgisayarındaki belgeleri silmesini istedi. Batu'yu mafyaya yardım ediyor gibi gösteren Kartal, bu kozunu Efe'ye karşı kullandı. Köşeye sıkışan Efe, elinde olan tüm kozları Kartal'a vererek katili yakalamak için yeniden anlaşma sağladı. Leyla, kendisini yemeğe davet edip gelmeyen Efe'den hesap sormak için soluğu onun evinde aldı. İkili karşılıklı oyunlarına ve söz düellolarına devam ederken aralarındaki çekime daha fazla karşı koyamadılar.

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EFE VE LEYLA AŞKI BAŞLADI

Efe ve Leyla aşkı tutkulu bir şekilde başladı. Kartal, Nezih'e karşı güçlü durabilmek için son kozunu oynayarak Bahar'a evlenme teklif etti. Yıldırım nikahı kıyan Kartal ile Bahar, bu hamleyle tüm dengeleri değiştirdi. Nezih'in karşısına bir alyansla çıkan Kartal, bir anda silahların hedefi olurken tam o anda evlilik cüzdanıyla gelen Bahar, Kartal'ın eşi olduğunu ilan etti. Bahar ile yıldırım nikahı kıyıp evliliklerini basına servis eden Kartal, Nezih'in elini kolunu bağladı. Bahar ise dilediği gibi babasını zor duruma düşürmeyi başardı. Kartal ve Bahar, Nezih'e karşı ilk zaferlerini kazanırken bu evlilikten sonra yaşanacaklar şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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Üç Kuruş yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Uraz Kaygılaroğlu
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