Üç Kuruş 9. yeni bölüm 2. fragmanı! Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik, Üç Kuruş'a Baybars rolüyle katıldı

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 9. bölümüyle 27 Aralık Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Üç Kuruş'a daha önce Çukur da Emmi rolüyle hafızalara yer eden Kadir Çermik de Baybars rolü ile katıldı.

Üç Kuruş'un yeni bölüm fragmannında Bahar'ın Kartal'ı öptüğü anların büyük heyecan uyandırdığı tanıtımda Efe ve Kartal'ın uçurum kenarındaki perişan halleri "İrfan, Leyla ile birlikteyken arabayı uçuruma mı sürdü?" sorusunu akıllara getiriyor.



Nezih Kartal'ın kendisine savaş açtığını Baybars'a söylerken başarılı oyuncu Kadir Çermik'in hayat vereceği Baybars karakteri şimdiden merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN DA DUYURDU

44 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir Çermik dizinin ilk bölümlerinde konuk oyuncu olarak bir sahnede yer almıştı. Çermik'in canlandırdığı Baybars karakteri, artık önemli bir karakter olarak yer alacak. Çermik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Yeni macera başlıyor. Vira vira" notunu yazdı.

ÜÇ KURUŞ'UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır.

Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz.



Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor.



Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.







