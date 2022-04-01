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Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

01.04.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 senesinde Show TV ekranlarında yayına başladığından beri herkes tarafından severek takip edilen Üç Kuruş dizisinin karizmatik karakteri Kartal’ın tarzını beğenenler için alternatif gömlek önerileriyle karşınızdayız!

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Yeteneği, sempatikliği ve yakışıklılığıyla çok konuşulan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun hayat verdiği Kartal Çaka karakterinin tarzına baktığımızda ilginç parçalarla karşılaşıyoruz. Karakterimizin genellikle blazer ceketleri, klasik kesim kumaş pantolonlar giydiğinde de siyah düz kesim gömlekleri tercih ettiğini görüyoruz. Günlük tarzında ise kısa kollu siyah, krem ve yeşil renkteki gömlekleri düz beyaz tişörtlerle birleştiriyor. Desenli gömlekleri de çok konuşulan karakterin tarzını beğeniyor, siz de Kartal'ın imajını yakalamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Birbirinden güzel, farklı kesim ve renklerdeki dikkat çekici gömlekleri sizler için inceledik.

1. Kartal dendiğinde akla ilk gelen siyah gömlekler!

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

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Kartal karakterinin en çok tercih ettiği giysilerin başında düz ve klasik siyah gömlekler geliyor. Siyah uzun kollu gömleklerini genellikle blazer ceketlerle kombinleyen Kartal’ın tarzını beğeniyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Dufy Siyah Düz Erkek Gömlek’in vücuda oturan slim fit kesimiyle girdiğiniz ortamdaki en şık kişi olmanız mümkün! İster kravatla kullanarak daha resmi bir görünüm yakalayın ister önünü açarak sportif bir tarz yaratın, seçim tamamen sizin. Pamuk ve polyester kumaştan üretilen Dufy Siyah Düz Erkek Gömlek’i siyah ceketlerle kombinleyerek Kartal gibi çarpıcı bir tarza sahip olabilirsiniz.

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2. Kısa kollu gömleklerin içine giydiği tişörtler de çok beğeniliyor.

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Üç Kuruş dizisinin karizmatik karakteri Kartal’ın simsiyah kombinlerinin yanı sıra kısa kollu ve rahat gömleklerle yarattığı sportif tarzı da çok beğeniliyor. İçine beyaz tişört giydiğiniz gömleğinizi birkaç zincir kolyeyle birleştirebilir, siz de çarpıcı bir imaja sahip olabilirsiniz. Trendyol Man Fit Gömlek, bu stili yaratmak için harika bir seçenek! Pamuk ve polyester kumaş kullanılarak üretilen gömlek, bahar ve sıcak yaz günleri için ideal kombin parçalarından biri. Ön kısmındaki cebi ve sade tasarımıyla göz dolduran gömleğin haki ve lacivert renk seçenekleri bulunuyor. Size de dilediğiniz rengi seçmek kalıyor!

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3. Bahar ve yazın olmazsa olmazı ince gömleklerle Kartal’ın stiline ayak uydurun.

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

İnce, rahat ve yumuşacık kumaştan üretilen açık renk gömlekler; erkek stilinde büyük bir yere sahip. Şort ve pantolonlarla kolayca kombinlenebilen, her tarza uyum sağlayan bu gömlekler; sıcak günlerde kurtarıcı rol üstleniyor. %39 viskon, %10 keten ve %51 pamuk kumaştan üretilen Trendyolmilla Bej Erkek Slim Fit Gömlek, en sıcak günlerde severek kullanabileceğiniz türde bir ürün. Sade ve şık tasarıma sahip bu gömleği, içine düz tişörtler giyerek veya önünü kapatarak günlük kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Kartal’ın tarzını beğeniyorsanız önündeki birkaç düğmeyi açıp zincir kolyelerle canlandırarak da kombinleyebilirsiniz.

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4. Kartal ve kısa kollu siyah gömleği âdeta ayrılmaz bir ikili!

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Polo yaka tişört görünümlü gömlekleri beğenenler buraya! Kartal’ın da sürekli üzerinde gördüğümüz ve stiliyle bütünleşen bir diğer parçası olan kısa kollu gömlekler, son dönemin trend parçaları arasında yer alıyor. Hem modaya uymak hem Kartal gibi giyinmek istiyorsanız bu gömlek tam size göre! Hazhers Erkek Yazlık Gömlek, pamuklu dokuma kumaştan üretildiği için rahat ve yumuşacık bir his yaratıyor. Fitilli tasarımıyla dikkat çeken gömlek, yaka detayıyla da fark yaratıyor. Hem tişört hem gömlek görünümündeki bu parçayı sıcak havalarda severek kullanacağınızdan şüphe yok!

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5. Kartal’ın çok konuşulan desenli gömleğini beğenenlere güzel bir haberimiz var!

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Tarzı, karizması, sarı saçları ve imajıyla adından sıklıkla söz ettiren karakterin desenli gömlekleri fazlasıyla dikkat çekiyor. İddialı bir duruşa sahip desenli gömlekler, önceleri erkek modasında pek tercih edilmese de yarattığı cesur görünüm ile artık sıklıkla kullanılan parçalar arasında. Eğer siz de Kartal gibi çiçek desenli gömlekleri beğeniyorsanız Koton Erkek Siyah Çiçek Desenli Regular Fit Gömlek’i incelemelisiniz. %100 viskon kumaşı ve siyah üzerine kondurulmuş büyük çiçek desenleriyle ilkbahar aylarına gönül rahatlığıyla "Merhaba!" diyebilirsiniz. Girdiğiniz ortamda dikkatleri üzerinize çekecek bu gömleği kot pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

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6. Siyah kısa kollu gömleklere bir diğer alternatif de beyaz gömlekler!

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Kartal karakterinin renk seçimini incelediğimizde siyah, haki, koyu yeşil ve beyazla karşılaşıyoruz. Genellikle ceket ve pantolonlarla şık siyah gömlekleri birleştiren Kartal'ın günlük tarzında tercihi beyaz gömleklerden yana. LOFT Gömlek ile karakterimizin çok beğenilen günlük stiline uygun kombinler yaratabilir, sokak şıklığınızı ikiye katlayabilirsiniz. Diğer kısa kollu gömleklerde olduğu gibi beyaz gömleklerin de önünü açıp içine düz tişörtler giyerek kullanan ünlü oyuncu gibi siz de basit ama çekici bir imaj yaratabilirsiniz. LOFT Gömlek'in beyaz üzerinde dikkat çeken kahverengi düğmeleriyle pantolonunuzu eşleyebilir, farklı bir hava yakalayabilirsiniz.

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7. İddialı bir parçayla girdiğiniz ortamın yıldızı olun.

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Eğer siz de Kartal gibi iddialı bir tarz yaratmak istiyorsanız ilk kuralınız dikkat çekmekten korkmamak olmalı! Sıra dışı parçalar ve aksesuarlarla bu imaja kavuşabilirsiniz. Eğer aradığınız parça, farklı ve gösterişli bir gömlekse Pull&Bear Geometrik Desenli Kısa Kollu Gömlek’i incelemek isteyebilirsiniz. Açık ve koyu kahverengi tonları ile mavi rengi birleştiren Pull&Bear imzalı gömleğin etnik görünümlü geometrik desenlerini çok seveceksiniz. Girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize toplayacak bu gömlek; özellikle krem ve kahverengi pantolonlara, yaz aylarında ise yine aynı renkteki şortlara çok yakışacak!

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8. Sıcak havalarda kısa kolluları severek giyeceksiniz.

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

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Günlük kombinlerinizde sadelikten yanaysanız, dikkat çekmeyi pek sevmiyor ama şık görünmek istiyorsanız sizin için harika bir ürün öneriyoruz! Üç Kuruş Kartal’ın gömlek seçimlerine alternatif olabilecek ürünlerden bir diğeri TenaModa Erkek Lacivert Keten Gömlek, kesimi ve dokusuyla şık kombinlerinizin vazgeçilmez parçası haline gelecek. Düz lacivert renkli bu gömleği krem ya da beyaz pantolonlarla, sıcak aylarda ise şortlarla kombinleyerek ürünün güzelliğini ön plana çıkarabilirsiniz. Diğer yaka formlarından çok daha kibar ve günlük bir havası olan ince yaka detayıyla da farklı bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Oversize bir gömlekle farkınızı yansıtın.

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Bol kesim kıyafetleri seven herkesi buraya alalım! Tişört, sweatshirt, hatta pantolon seçiminiz oversize ürünlerden yanaysa şimdi inceleyeceğimiz gömleği beğenmeniz de olası. Klasik yazlık gömleklerden çok daha rahat olan ve farklı kesimiyle dikkat çeken Ossy Homer Siyah Keten Aerobin Oversize Gömlek’i çok seveceksiniz! Ürün, düşük omuz yapısı ve bol kesimiyle günlük kombinlerinize kolaylıkla eşlik ediyor. Yeşil, mavi, haki, bordo, siyah, krem, mint gibi 11 farklı renk seçeneği bulunan bu parçanın dilediğiniz rengini seçebilir, deri ipli bileklikler ve kolyelerle sahil şıklığınızda severek kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Hem sade hem şık olmanız mümkün!

Üç Kuruş dizisi Kartal karakterinin tarzını sevenler için alternatif gömlek önerileri

Kartal’ın tarzını, özellikle giydiği gömlekleri beğeniyor ama daha uygun fiyatlı bir parça arıyorsanız bu gömlek imdadınıza yetişiyor! Kartal’ın giydiği kısa kollu siyah gömleklerin muadili olan DeFacto Modern Fit Kısa Kollu Gömlek, %100 pamuk kumaştan üretildiği için teninizde güzel bir his yaratıyor. İlkbahar ve yaz mevsiminde severek kullanacağınız bu gömlek, hem şık hem spor görünümü birlikte sunuyor. Ürünü, yazlık şortlar ve açık renk kotlarla kombinleyerek sıcak günlere damganızı vurabilirsiniz! Şık ve sade tasarımını çok seveceğiniz gömlek, uygun fiyatıyla da kalbinizi çalacak bir ürün.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Uraz Kaygılaroğlu
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