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Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu! Üç Kuruş 1. bölümden çarpıcı fragman

31.10.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de Çukur'un yerine pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Üç Kuruş'un yayın tarihi belli oldu. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Nesrin Cavadzade ve Ercan Kesal'ın başrollerde oynadığı Üç Kuruş dizisi, 1. bölümüyle 1 Kasım Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Dizide mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alınıyor. Üç Kuruş'un 1. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un 1. bölümünden yeni bir fragman daha yayınlandı. Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Üç Kuruş dizisi, ilk bölümüyle 1 Kasım Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında olacak.

Üç Kuruş (10)

KARTAL VE EFE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Efe'nin (Ekin Koç) karşı karşıya geldiği tanıtımda ikilinin kavgası gerilim dolu anlara sahne oluyor.

Üç Kuruş (3)(2)

İrfan (Diren Polatoğulları) karakteri gizemli havasıyla akıllarda soru işareti yaratırken Kartal, Efe ve İrfan'ın hikayesinde izleyiciyi nelerin beklediği ise şimdiden büyük bir merak konusu haline geliyor.

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ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un ekrana gelecek 1. bölümünde; kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

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Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal’ın yolu katille kesişir.

Üç Kuruş (6)

Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle 1 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Üç Kuruş Tanıtım8

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Üç Kuruş (4)(1)

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç hangi rollerde oynuyor? Yeni karakterlerini anlattılarÜç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç hangi rollerde oynuyor? Yeni karakterlerini anlattılar

Üç Kuruş (1)(3)

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer,  Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Ercan Kesal Uraz Kaygılaroğlu
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