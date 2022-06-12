Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı! "Melek gibi"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Nesrin Cavadzade son zamanların popüler isimlerinden biri. Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Cavadzade, bu defa sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Nesrin Cavadzade, beyazlar içinde paylaştığı kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

O poza takipçileri, "Melek gibi", "Beyaz çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Ünlü ismin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI?

Cavadzade'nin, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile yakın zamanda nikah masasına oturması bekleniyordu.

Gökhan Alkan'ın, Cavadzade ile fotoğraflarını kaldırması ve Cavadzade'ye takibi bırakması, ikilinin ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.





