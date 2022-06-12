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Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı! "Melek gibi"

12.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler dizi Yasak Elma'da Şahika Ekinci rolüyle büyük çıkış yakalayan Nesrin Cavadzade, sonrasında Üç Kuruş dizisindeki Bahar Yöndel Çaka ile ekranlara geldi. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Cavadzade, beyaz kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı! "Melek gibi"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Nesrin Cavadzade son zamanların popüler isimlerinden biri. Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Cavadzade, bu defa sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Nesrin Cavadzade, beyazlar içinde paylaştığı kombiniyle takipçilerinden tam not aldı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

O poza takipçileri, "Melek gibi", "Beyaz çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

Ünlü ismin oyunculuk alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

NESRİN CAVADZADE İLE GÖKHAN ALKAN AYRILDI MI?

Cavadzade'nin, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile yakın zamanda nikah masasına oturması bekleniyordu.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

Gökhan Alkan'ın, Cavadzade ile fotoğraflarını kaldırması ve Cavadzade'ye takibi bırakması, ikilinin ayrıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı!

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Nesrin Cavadzade
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