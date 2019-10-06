HABER

Üç kuşak bir araya geldi, halk oyunu ekibi oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan halk oyunları ekibi oluşturuldu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan halk oyunları ekibi oluşturuldu. En genci 10, en yaşlısı 70 yaşındaki ekip 2 aydır çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmen Yasemin Topkoç Toy, "Çocuklarımız saygıyı, empati kurabilmeyi, yaşlılarla diyalog kurabilmeyi, yaşlılarımız da verimli zaman geçirebilmeyi, güzel zaman geçirmeyi su yüzüne çıkardı" dedi.

Sandıklı'da halk oyunları eğitmeni Yasemin Topkoç Toy'un girişimiyle Halk Eğitim Merkezi ve Hüseyin Develi Huzurevi tarafından 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle çocuk, orta yaş ve yaşlılardan oluşan halk oyunu ekibi kuruldu. 2 ay önce çalışmalarına başlanan proje kapsamında 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan oluşturulan halk oyunları ekibi, Yasemin Topkoç Toy tarafından verilen eğitimler sayesinde yöreye ve bölgeye ait halk oyunlarını oynamaya başladı. Çalışmalarına devam edecek ekip, ulusal bayramlar ve etkinliklerde oyunlarını sergileyecek.

'2 AYDIR BU ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYORUZ'

'Hüseyin Develi Huzurevi Müdürü Hüsrev Bayar, 2 aydır bu çalışmayı yürüttüklerini söyledi. Eğitmen Yasemin Topkoç Toy, "3 nesli bir araya getirelim diye düşündük. 10-11 yaş arası çocuklarımız, 30-45 yaş arası çalışan insanlarımız ve 60-75 yaş arası huzurevindeki yaşlılarımızı birleştirdik. Çocuklarımız saygıyı, empati yapabilmeyi, yaşlılarla diyalog kurabilmeyi, yaşlılarımız da verimli zaman geçirebilmeyi, güzel zaman geçirmeyi su yüzüne çıkardı" diye konuştu.

'DİYALOGLARIMIZ GAYET SAĞLIKLI OLDU'

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Arısoy (67), "Bu çalışmayla orta yaşlılarla diyaloglarımız gayet sağlıklı oldu. Güzel şeyler yapabileceğimizi ortaya koyduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

'GÜZEL BİR ANI, GÜZEL BİR HATIRA'

Huzurevi sakinlerinden Turan Kaplan (70), "Ben 70 yaşındayım. 35 yaşında çalışanlarımız var. 10-11 yaşlarında çocuklarımız var. 3 kuşağı birleştirmek için organize ettik. Güzel bir anı, güzel bir hatıra" diye konuştu.

'İNSANA ÇOK BÜYÜK ZEVK VERİYOR'

5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Metehan Binbir (10), "Yaşlı ve orta yaşlı ağabeylerimizle oynuyoruz. Çok güzel bir oyun tutturduk. Bu oyunu oynamak insana çok büyük zevk veriyor. İnsandaki stresi de attırıyor. Çok güzel bir duygu bu" dedi.

'BUNU GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ'

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kök de şöyle dedi:

"İnşallah bunu geliştirerek devam edeceğiz. Halk Eğitim Merkezi olarak bu konuda bütün hazırlıklarımız tamam. Yeniliklere açık bir sistemle gençlerimiz, orta yaşlılarımız ve yaşlılarımızla beraber ortak olarak hazırlanmış bu çalışmayı yaygın hale getirmeyi düşünüyoruz."

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yerli ürün kullanmak ekonomiye destektir”
Halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralıHalıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse arkadan çarptı; 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.