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Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde aynı aileden 5 kişi hırsızlıktan yakalandı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde aynı aileden 5 kişi hırsızlıktan yakalandı. Yapılan incelemede dededen toruna üç kuşağın hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Ardından ilçedeki iki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Y.U. (79) ve E.U. (79) ile çocukları G.U. (35) ve İ.U. (38), torunları E.U. (13) yakalandı. Zanlıların evlerinden ise adeta mini bir cephanelik çıktı. Yapılan aramada 6 adet çeşitli çap ve markada tabanca, 1 adet av tüfeği, tabanca şarjörleri, 471 adet mermi, televizyonlar, bahçe malzemeleri, jeneratör, 100 bin TL değerinde altın ve takı, 18 bin TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan 3’ünün emekli bir savcı, emekli avukat ve emekli bir polisin evlerinden çalındığı belirlendi. 79 yaşındaki E.U. adlı kadının üzerine kayıtlı 7 adet araç, eşi Y.U’nun üzerine kayıtlı lüks bir cip olduğu da tespit edildi.
Çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edilen aile, emniyetten adliyeye sevkleri esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret edip tükürdüler. Hırsızlık zanlılarının evlere giriş çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı

Üç kuşak hırsızlık yapan aile yakalandı
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