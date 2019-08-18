Üç kuşaktır pastırmacılıkla uğraşıyorlar

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de üç kuşaktır pastırma ve sucuk işiyle uğraşan iki aile, bir asra yakındır bu lezzetleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

"Pastırma ve sucuğun başkenti" olarak bilinen Kayseri'de sucuk ve pastırma üretimi yapan çok sayıda iş yeri bulunuyor. Önemli markaların da üretim yaptığı kentte irili ufaklı birçok esnaf sucuk ve pastırmadan ekmeğini kazanıyor. Bu meslek, kentte genellikle kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kayseri'de uzun yıllardır pastırma ve sucuk işiyle uğraşan Abdullah Akçakoyunlu ve Mehmet Öztürk de aile mesleğini sürdüren esnaf arasında yer alıyor.

Kentte 800 yıllık Kapalı Çarşı'da dükkan işleten 65 yaşındaki Abdullah Akçakoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin 1922 yılından beri bu işi yaptığını söyledi.

Üçüncü kuşak olarak aynı işi devam ettirdiğini anlatan Akçakoyunlu, "Üçüncü kuşak olarak 56 yıldır pastırma ve sucuk işiyle uğraşıyorum. Kendimi bildim bileli evimizde pastırma konuşulur. Bana tek bir dilim pastırmayı getirin, hayvanın neresinden çıktığını bilirim. Tek bir parça pastırmadan hayvanın cinsini de bilirim." diye konuştu.