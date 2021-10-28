"Üç Latin Amerikalı'dan Biri Ayda $143'dan Az Kazanıyor"

Pandemide 1,5 milyona yakın can kaybının ve 43 milyondan fazla vakanın kayıt altına alındığı Latin Amerika ve Karayipler, pandeminin yol açtığı sosyo ekonomik sorunlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu İcra Sekreteri Alicia Barcena bölgede geçen yıl kaydedilen yüzde 6,8 küçülmeyle son 100 yılın en ağır ekonomik krizinin yaşandığını, aşırı yoksul olarak tanımlanan ve ayda 143 dolardan daha az gelire sahip olan kesimin 22 milyon artarak 209 milyona yani toplam nüfusun yüzde 33,7'sine ulaştığını bildirdi.

4. Latin Amerika ve Karayipler Sosyal Kalkınma Bölge Konferansı'nda konuşan Barcena, bölge ülkelerinin dış borçlarının geçen yıl yüzde 10 arttığını ve bugün bu miktarın bölgenin gayri safi yurt içi hasıla toplamının yüzde 55’ine denk düştüğünü belirtti.

Barcena “Somut bir biçimde söyleyecek olursak, bugün bölgede sosyal adaletsizlik ve yoksulluk arttı. Çalışmayı bırakmak zorunda kalanların çoğu, kendilerini ev işlerine ve yakınlarının bakımına adamak zorunda kalan ama bunun için bir ödeme yapılmayan kadınlar oldu” diye konuştu.

ECLAC tarafından hazırlanan “Uzun süreli bir krizde felaketler ve eşitsizlik” raporunda doğal afetlerin pandemi süreci ve öncesinde Latin Amerika’da yarattığı olumsuz etkilere de dikkat çekiliyor. Raporda Latin Amerika’da son 60 yılda yaşanan 3 bin 570 felakette 573 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 321 milyon kişinin etkilendiği felaketlerin bölge ekonomisinde yarattığı hasarın ise toplamda 328 milyar dolar olduğu kaydediliyor.

“Bölgede yapısal reformlara ihtiyaç duyuluyor”

Komisyon raporunda Latin Amerika’da bu yıl görece bir ekonomik toparlanma olsa da eşitsizliklerin artarak devam ettiği, sürdürülebilir bir model için bölgede acilen sosyal adaleti sağlamaya yönelik yapısal reformları ve dönüştürücü politikaları hayata geçirmek için toplumsal sözleşmelere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Barcena “Uzun süreli bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız; aşılar, zenginlik ve finansman açısından küresel asimetrileri arttıran ve bölge ülkelerinin sağlık sistemlerindeki yapısal yetersizlikleri derinleştiren bir durum" dedi ve eşitsizliğin aşıya erişimde de yaşandığına dikkat çekti.

ECLAC raporunda kuzey ve güney ülkeleri arasında aşılama sürecinde görülen derin eşitsizliklerin acilen giderilememesi durumunda, Latin Amerika nüfusunun yüzde 70’inin bu yıl sonuna kadar aşılanamayacağına ve bu durumun halk sağlığını tehlikeye atmanın yanısıra bölgede yaşanan ekonomik, sosyal, siyasi ve insani durumu olumsuz etkileyeceğine vurgu yapılıyor.

