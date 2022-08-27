Üç metre yükseklikte çitlerin üzerine düştü! Çitler cinsel organına saplandı

49 yaşındaki adam, 3 metre yükseklikten çitlerin üzerine düştü. Penisinin üzerine düşen adam, aylarca hastanede kaldı. Auckland’da yaşanan olayda, düşüş sonrası hayati tehlikesi olmayan adam aylar boyunca tuvalete çıkamadı.

SONDA TAKTILAR

Doktorlar, idrar yolunun iyileşmesini sağlamak için üç ay boyunca ona bir kateter yerleştirdiler. Aylarca sondayla yaşadı. 3 ay sonunda sonda çıkmış olsa da derin yaraları yüzünden doktor kontrolüne gidiyor. Yaralarının tam iyileşmeden enfeksiyon kapması durumunda tekrar hastanelik olabilir.

