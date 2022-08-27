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  4. Üç metre yükseklikte çitlerin üzerine düştü! Çitler cinsel organına saplandı

Üç metre yükseklikte çitlerin üzerine düştü! Çitler cinsel organına saplandı

27.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Yeni Zelandalı adam üç metrelik düşüşünü talihsiz şekilde çitlerin üzerinde tamamladı. Çitler adamın cinsel organına saplandı. Penisinden korkunç şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Üretrasında yırtık oluşan adam aylar boyunca tuvalete çıkamadı.

Üç metre yükseklikte çitlerin üzerine düştü! Çitler cinsel organına saplandı

49 yaşındaki adam, 3 metre yükseklikten çitlerin üzerine düştü. Penisinin üzerine düşen adam, aylarca hastanede kaldı. Auckland’da yaşanan olayda, düşüş sonrası hayati tehlikesi olmayan adam aylar boyunca tuvalete çıkamadı.

SONDA TAKTILAR

Doktorlar, idrar yolunun iyileşmesini sağlamak için üç ay boyunca ona bir kateter yerleştirdiler. Aylarca sondayla yaşadı. 3 ay sonunda sonda çıkmış olsa da derin yaraları yüzünden doktor kontrolüne gidiyor. Yaralarının tam iyileşmeden enfeksiyon kapması durumunda tekrar hastanelik olabilir.

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penis kaza
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