Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

Hem Protestan hem Katolik hem de Ortodoks mezheplerine ait kiliselerin bulunduğu nadir merkezlerden biri olan Süryani köyü Dereiçi (Kıllıt) sırlarıyla toprağa gömülüyor.

Üç mezhebe ait kiliselerin nadir bulunduğu tarihi bir köy

Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı Dereiçi (Kıllıt) Köyü tamamı taş evlerden oluşan katıksız bir Süryani köyü. Süryanice anlamı “azalan” olan köy, yaşanan göç ile adından gelen anlamı kaderi oldu.

Dünyada Ortodoks, Katolik, Protestan kiliselerin bir arada nadir görüldüğü merkezlerden biri olan şirin bir köy olan Kıllıt’ın tarihi çok eskilere dayanıyor.

Detaylı bir araştırma yapılmadığı için köyün tarihi sırları toprak altında keşfedilmeyi bekliyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, daha önce binlerce kişilik nüfusu olan köy, 1970’li yıllarda verdiği göç ile 8-9 hane kaldı.

Göç eden Süryaniler yaz aylarında köylerine dönerek 3-4 ay kaldıktan sonra tekrar geri gidiyor.

Savur’a 10 km mesafede olan ve tamamıyla taş evlerden oluşan bu eski Süryani köyü, yıllardır bir hayalet köy görünümünde.

Harabeye dönen bazı evlerde oturan aileler var, bazıları ise restore edilip kapısına kilit vurulmuş.

Köyün sokakları çamur deryasına dönmüş. Köyde yaşayan vatandaşlar, yetkililerin köylerine sadece gezmeye geldiğini, ancak köyün sorunlarına çare bulamadığını belirterek, sokakların düzenlenmesini istiyor.

Köyün hemen girişinde bir cami göze çarpıyor. Tamamıyla Süryani olan köyde cami yapıldıktan sonra bir de imam atandı.