Üç Rus Kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gidiyor

Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Deniz Matveev ve Sergey Korsakov, 3 saatten fazla sürecek bir seyahatin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacaklar. Kozmonotlar istasyonda 6,5 ay süreyle kalacaklar ve bilimsel çalışmalara eşlik edecekler.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda halen 7 kişilik bir ekip bulunuyor. 3 kozmonotun istasyona ulaşmasının ardından 30 Mart tarihinde kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anton Shkaplerov’la birlikte ABD’li astronot Mark Vande Hei de dünyaya dönecekler.
Birkaç ay sonra da 3 ABD’li astronot ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan Matthias Maurer istasyondaki görevlerini yeni gelecek ekibe devredecek ve dünyaya dönecekler.
Bu 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na SpaceX şirketinin Dragon isimli uzay aracıyla Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’nden gitmişlerdi.
1998 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 11 farklı ülkeden bilim insanları görev yaptı.
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