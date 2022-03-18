Üç Rus Kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gidiyor

Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Deniz Matveev ve Sergey Korsakov, 3 saatten fazla sürecek bir seyahatin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacaklar. Kozmonotlar istasyonda 6,5 ay süreyle kalacaklar ve bilimsel çalışmalara eşlik edecekler.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda halen 7 kişilik bir ekip bulunuyor. 3 kozmonotun istasyona ulaşmasının ardından 30 Mart tarihinde kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anton Shkaplerov’la birlikte ABD’li astronot Mark Vande Hei de dünyaya dönecekler.

Birkaç ay sonra da 3 ABD’li astronot ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan Matthias Maurer istasyondaki görevlerini yeni gelecek ekibe devredecek ve dünyaya dönecekler.

Bu 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na SpaceX şirketinin Dragon isimli uzay aracıyla Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’nden gitmişlerdi.

1998 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 11 farklı ülkeden bilim insanları görev yaptı.

