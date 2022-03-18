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Üç Rus Kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gidiyor

18.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 3 Rus kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidiyor. Rus kozmonotları istasyona taşıyacak olan Soyuz roketi Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılacak.

Üç Rus Kozmonot Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gidiyor

Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Deniz Matveev ve Sergey Korsakov, 3 saatten fazla sürecek bir seyahatin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacaklar. Kozmonotlar istasyonda 6,5 ay süreyle kalacaklar ve bilimsel çalışmalara eşlik edecekler.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda halen 7 kişilik bir ekip bulunuyor. 3 kozmonotun istasyona ulaşmasının ardından 30 Mart tarihinde kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anton Shkaplerov’la birlikte ABD’li astronot Mark Vande Hei de dünyaya dönecekler.

Birkaç ay sonra da 3 ABD’li astronot ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan Matthias Maurer istasyondaki görevlerini yeni gelecek ekibe devredecek ve dünyaya dönecekler.

Bu 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’na SpaceX şirketinin Dragon isimli uzay aracıyla Florida’daki Kennedy Uzay Üssü’nden gitmişlerdi.

1998 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 11 farklı ülkeden bilim insanları görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Astronot Rusya
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