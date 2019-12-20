Üç sendikadan ortak asgari ücret talebi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret görüşmeleri sürerken ortak taleplerini 2 bin 578 lira olarak belirledi. Sendikalar mevcut asgari ücret olan net 2 bin 20 lira üzerine 558 lira zam talep ediyor.

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, "Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle asgari ücret insanın yaşaması ve varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır" denildi.

Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına; Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı. Toplantı sonrası Nazmi Irgat, üç sendika adına ortak basın açıklamasını okudu. Irgat, "2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla, bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı, bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif edilmedi" dedi.