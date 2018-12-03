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“Üç Silahşor” balesi İstanbul’da prömiyer yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, ‘’Üç Silahşor’’ balesinin prömiyerini gerçekleştirdi.

“Üç Silahşor” balesi İstanbul’da prömiyer yaptı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, ‘’Üç Silahşor’’ balesinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Alexandre Dumas’nın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan ve Giuseppe Verdi’nin müzikleri ile hareket bulan Üç Silahşor balesi önceki gün Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşen prömiyerle sanatseverlerle buluştu.

Eserin senaryo ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a, müzik düzenlemesi ise aynı zamanda orkestrayı yöneten Bujor Hoinic’e ait. İlk temsilde D’Artagnan’a Erhan Güzel, Athos’a Batur Büklü, Porthos’a Oliver Spence, Aramis’e Mehmet N. Arkan hayat verdi.

İş, sanat ve basın dünyasından çok sayıda davetlinin de izlediği baleye yoğun ilgi gösterilirkeni esere hayat veren dansçılar ayakta alkışlandı.

Üç Silahşor, 4, 6, 8, 18, 20, 22 Aralık 2018, 2, 4 Nisan 2019 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, 28 Mart 2019’da ise Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde perde açmaya devam edecek.

“Üç Silahşor” balesi İstanbul’da prömiyer yaptı“Üç Silahşor” balesi İstanbul’da prömiyer yaptı“Üç Silahşor” balesi İstanbul’da prömiyer yaptı

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