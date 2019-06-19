HABER

"Üç Silahşör" Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 03:12 | Son Güncelleme

"Üç Silahşör" Bursa'da sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Üç Silahşör" balesini sahneledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösteride orkestrayı Bujor Hoinic yönetti.

Alexandre Dumas'ın eserinden bale sahnesine aktarılan ve Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle hareket bulan eser Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli dört gözü pek şövalyenin maceraları hayranlık verici bir akıcılıkla sahnelenen gösteride, Batur Büklü, Oliver Spence, Mehmet Arkan, Büşra Ay, Olcay Tunçeli, Melike Koper, Özde Eren, Ömer Erenler ve İstanbul DOB bale sanatçıları dans etti.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan gösteri grubu uzun süre alkışlandı.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 ölü, 7 kayıbımız, 4 tane de yaralımız var”Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 ölü, 7 kayıbımız, 4 tane de yaralımız var”
Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı varJandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bursa Festivali üç Silahşör Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) İstanbul Devlet Opera ve Balesi

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz! Nerede ve nasıl buluştular...'

Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz! Nerede ve nasıl buluştular...'

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da dev operasyon! Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

TCDD duyurdu! O demiryolu hattı kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.