Üç Siyasetçinin Vekilliğinin Düşürülmesi Protesto Edildi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nde bir araya geldi.

HDP Milletvekilleri Dersim Dağ ve Musa Piroğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ile çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, HDP Milletvekili Leyla Güven'in fotoğrafları ve "İrademe, vekilime dokunma", "Zulme boyun eğmiyoruz" yazılı dövizler taşındı.

Tutuklamalara karşı yapılan eylemde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, “Üç milletvekilini hedef alan bu saldırı bu ülkenin geleceğine, bu ülkedeki insanların demokrasiye ve özgürlük haklarına olan inançlarına bir saldırıdır. Artık açığa çıkmıştır ki iktidar HDP’ye saldırmıyor. İktidar HDP üzerinden bu ülkenin aydınlık geleceğine, bu ülkenin emekçi sınıflarına ve bu ülkenin özgürlük inancına saldırıyor. Eğer bu saldırı topyekün emek güçlerini ve özgürlükleri hedef alıyorsa bu saldırıyı boşa düşürecek yegane güç de bu güçlerin birleşik mücadelesidir” dedi.