HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üç Siyasetçinin Vekilliğinin Düşürülmesi Protesto Edildi

Üç Siyasetçinin Vekilliğinin Düşürülmesi Protesto Edildi

07.06.2020 23:09 | Son Güncelleme

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nde bir araya geldi

Üç Siyasetçinin Vekilliğinin Düşürülmesi Protesto Edildi

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nde bir araya geldi.

HDP Milletvekilleri Dersim Dağ ve Musa Piroğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ile çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, HDP Milletvekili Leyla Güven'in fotoğrafları ve "İrademe, vekilime dokunma", "Zulme boyun eğmiyoruz" yazılı dövizler taşındı.

Tutuklamalara karşı yapılan eylemde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, “Üç milletvekilini hedef alan bu saldırı bu ülkenin geleceğine, bu ülkedeki insanların demokrasiye ve özgürlük haklarına olan inançlarına bir saldırıdır. Artık açığa çıkmıştır ki iktidar HDP’ye saldırmıyor. İktidar HDP üzerinden bu ülkenin aydınlık geleceğine, bu ülkenin emekçi sınıflarına ve bu ülkenin özgürlük inancına saldırıyor. Eğer bu saldırı topyekün emek güçlerini ve özgürlükleri hedef alıyorsa bu saldırıyı boşa düşürecek yegane güç de bu güçlerin birleşik mücadelesidir” dedi.

Musa Piroğlu’nun ardından konuşma yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise şunları söyledi:

“Leyla Güven’in, Enis Berberoğlu’nun, Musa Farisoğlları’nın milletvekilliğini düşürdüğünüzü ilan ediyorsunuz. Bu ilan milyonların gözünde yok hükmündedir. İstediğimizde milletvekillerini de gazetecileri de tweet atanı da, itiraz edeni de, eleştireni de tutuklayacağız. Korku imparatorluğumuza boyun eğeceksiniz, susacaksınız diyorsunuz. Hayır susmayacağız. Bizim mücadelemiz tarih boyunca sizin zindanlarınıza sığmadı, sığmayacak.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar''Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar'
'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Bir ilimizde vaka sayısı giderek artıyor!

Bir ilimizde vaka sayısı giderek artıyor!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Diğer Haberler
Niğde’de dönerden zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

Acil servis doldu taştı! Tam 11 kişi birden

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil, şarampole devrildi

5 metre yükseklikten şarampole devrildi

Kayseri Valisi'nden uyarı: Vakalar arttı, erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi

'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Açıklama geldi

Bakan Koca uyarmıştı ama... Yine aynı görüntü

Bakan Koca uyarmıştı ama...

Kahramanmaraş'ta 20 yaşındaki genç kız kalp krizinden hayatını kaybetti

Henüz 20 yaşındaydı! Kalp krizinden hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.