Üç sosyal medya fenomenine hapis istemi! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmışlardı; Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ardından sıra onlarda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu fenomenler Aleyna Göreci, Alexander Menshikov ve Muhammed Sümertaş hakkında iddianame düzenlendi.

Menshikov (solda)

Üç fenomen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

5 FENOMEN HAKKINDA DA SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Öte yandan İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen şüpheli sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar’a yönelik yürütülen soruşturmalar da tamamlandı.

3’ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İHA'nın aktardığına göre; ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde, 5 şüphelinin ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL'E EV HAPSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma hızla devam ediyor. Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine çarptırılmasına karar verilmişti.



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır