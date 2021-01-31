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Üç takla atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

31.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üç kez takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üç kez takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yola fırlayarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 AD 292 plakalı Volkswagen marka otomobil, Mehmet S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Üç kez takla atan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Mehmet S. yola fırlayarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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