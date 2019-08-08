HABER

“Üç Taş Bir Duvar, Dört Taş Bir Hane, Beş Taş Bir Saraydır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

Eski Çağ ve Antropoloji profesörü Eric H.

“Üç Taş Bir Duvar, Dört Taş Bir Hane, Beş Taş Bir Saraydır"

Eski Çağ ve Antropoloji profesörü Eric H. Cline’ın Üç Taş Bir Duvar-Arkeolojinin Öyküsü adlı kitabı Alfa Yayınları’ndan çıktı.
Arkeolojinin hikayesi tüm yerküreden çok sayıda keşfin hikayesidir. Üç Taş Bir Duvar Eric H. Cline’ın arkeolojiye olan aşkını ve tutkusunu mesleki yaşamından öykü ve örneklerle ortaya koyuyor ve insanın hikayesini anlamanın bir yolunu sunuyor. Bu kitabın içeriği Eric H. Cline’ın 2001 yılından beri George Washington Üniversitesinde verdiği Arkeolojiye Giriş dersinin ders notlarının bir izdüşümüdür.
Howard Carter 1922’de Tutankhamun’un mezarına girdiğinde tek ışık titreyen elindeki mumdan geliyordu. Küçük açıklıktan içeriye şöyle bir baktı ve ne gördüğünü sorup duranlara, meşhur “Ben harika şeyler görüyorum” yanıtını verdi.
Carter’ın muhteşem keşfi, Üç Taş Bir Duvar’da anlatılan büyüleyici hikayelerden sadece biri. Otuzdan fazla kazıya katılmış olan arkeolog Cline, okuru, Pompeii’den Petra’ya, Troia’dan terrakotta savaşçılarına ve Mikene’den Megiddo ve Masada’ya götürüyor. Cline, Troia’yı kazan Schliemann ve keşifleri insanın kökenine dair anlayışımızı geliştiren Mary Leakey de dahil olmak üzere bu kazıların arkasındaki insanları tanımamızı sağlıyor.
Kitap arkeologlara en sık sorulan sorulara yanıt veriyor: Nereyi kazacağını nereden biliyorsunuz? Kazılar gerçekte nasıl yapılır? Bir şeyin kaç yaşında olduğunu nereden biliyorsunuz? Bulunan şeyler kimindir?

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyorYabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor
TİKA’dan Mozambik’te girişimcilik eğitimleriTİKA’dan Mozambik’te girişimcilik eğitimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yer: Hatay! Sondaj makinelerinden çıktı

Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.