Üç Taykonot 90 Günün Ardından Dünyaya Döndü

Çin’in inşasını devam ettirdiği uzay istasyonunda 90 gün süreyle çalışmalar yapan üç taykonot dünyaya döndü. Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo isimli taykonotlar yerel saatle 1:30’da dünyaya ulaştı.

Taykonotları taşıyan kapsül Gobi Çölü’ne iniş yaptı. Çin devlet televizyonu CCTV, taykonotların kapsülden çıkarıldıkları anların görüntülerini yayınladı. Üç bilimadamının kapsülden çıkarıldıktan sonra tekerlekli sandalyelere alındıkları görüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan taykonotlar bugün Çin’in başkenti Pekin’e gidecekler.

Yeni inşa edilen istasyonda 90 gün kalarak yeni bir rekora imza atan taykonotlardan Nie Haisheng, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Haisheng “Çin’in artan gücü ve yüksel teknolojisi sayesinde daha çok sayıda taykonotun yeni rekorlar kıracağına inanıyorum” dedi.

Taykonotlar 17 Haziran’da uzay istasyonuna ulaştıktan sonra iki kez uzay yürüyüşüne çıkarak istasyona 10 metre uzunluğunda bir mekanik kol monte etmişler ve ayrıca Çin lideri Xi Jinping’le de bir video konferans görüşmesi yapmışlardı.

Çin’in uzayda inşa etmeye başladığı istasyonun tamamlanmasının iki yıl kadar daha süreceği tahmin ediliyor. Çin henüz istasyon inşasında görev almak üzere uzaya gönderilecek bir sonraki ekibin kimlerden oluşacağını açıklamadı. Ancak yeni bir ekibin de yine 90 gün kalmak üzere yakın zamanda istasyona gönderilmesi bekleniyor.

2003 yılından bu yana uzaya 14 kişi gönderen Çin, ABD ve Rusya’nın ardından kendi uzay programıyla uzaya insan gönderen üçüncü ülke olmayı başardı.

Ülkede uzay çalışmaları Çin’in uluslararasu uzay istasyonu programından çıkarıldığı 1990’lı yıllarla birlikte hız kazanmıştı. Çin’in bir uzay aracı da bu yıl içerisinde kızıl gezegen Mars’a ulaşmıştı. Çin ayrıca 2024 yılında Ay’a yeniden insan göndermeyi planlıyor.

