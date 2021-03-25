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Üç tekerlekli elektrikli motor küle döndü

25.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; üç tekerlekli elektrikli motor bir anda alev alarak tutuştu.Edinilen bilgiye göre, Ömer Yıldırım isimli vatandaşın kullandığı üç tekerlekli kapalı kasa elektrikli motor, seyir halinde Ayvalık Adliye binası önünden geçerken bir anda alevler arasında kaldı.Elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen yangında sürücü Ömer Yıldırım son anda kendini motosikletten dışarı atarak yangından yara almadan kurtuldu.Yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipleri müdahale ederek alevler söndürüldü.Kısa sürede söndürülen alevlerin ardından elektrikli motor küle dönerken, alevlerden Özgür Geçik isimli vatandaşa ait bir otomobilin de zarar gördü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; üç tekerlekli elektrikli motor bir anda alev alarak tutuştu.
Edinilen bilgiye göre, Ömer Yıldırım isimli vatandaşın kullandığı üç tekerlekli kapalı kasa elektrikli motor, seyir halinde Ayvalık Adliye binası önünden geçerken bir anda alevler arasında kaldı.
Elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen yangında sürücü Ömer Yıldırım son anda kendini motosikletten dışarı atarak yangından yara almadan kurtuldu.
Yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipleri müdahale ederek alevler söndürüldü.
Kısa sürede söndürülen alevlerin ardından elektrikli motor küle dönerken, alevlerden Özgür Geçik isimli vatandaşa ait bir otomobilin de zarar gördü.

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