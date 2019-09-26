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Üç tekerlekli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 4.25 promil alkollü çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

IĞDIR'da trafik ekiplerinin radar uygulamasında karayolunda üç tekerlekli motosikletiyle zikzak yaparak giden ehliyetsiz sürücü, 4.25 promil alkollü çıktı.

Üç tekerlekli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 4.25 promil alkollü çıktı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da trafik ekiplerinin radar uygulamasında karayolunda üç tekerlekli motosikletiyle zikzak yaparak giden ehliyetsiz sürücü, 4.25 promil alkollü çıktı. Son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol değerine sahip sürücüye 3 bin 509 TL cezai işlem uygulandı, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen 18 Eylül günü saat 11.30'da denetimleri sırasında Evrenpaşa Caddesinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, zikzak çizerek gelme anı kameralara takıldı. Sürücüleri tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyetsiz sürücünün, 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanuna'na göre, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak ve alkollü araç kullanmaktan toplam 3 bin 509 TL cezai işlem uygulandı. TCK 179'uncu maddesi uyarınca ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da adli işlem başlatılan sürücünün, 4.25 promil ile Türkiye'de son yıllarda tespit edilen en yüksek alkol oranına ulaştığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Üç tekerlekli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 4.25 promil alkollü çıktıÜç tekerlekli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 4.25 promil alkollü çıktıÜç tekerlekli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 4.25 promil alkollü çıktı

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