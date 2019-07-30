Üç Ülkeden 50 Kadının Başarı Öyküsü

Gaziantep’te Suriye, Türkiye ve Afganistan’dan 50 kadın tarafından kurulan ve SADA ismi verilen kooperatifteki kadınlar birlikte üreterek hem yaralarını sarıyor hem de para kazanıyor.

SADA Kadın Kooperatifi, bünyesindeki farklı ülkelerden kadınları hem kültürel hem de ekonomik anlamda kalkındırarak ailelerine ve topluma faydalı bireyler haline getiriyor.

Gaziantep’te 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde iletişim, liderlik, kolektif çalışma ve kooperatifçilik üzerine eğitimler veriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Örgütü öncülüğünde ortaya çıkan projeyi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de destekliyor.

Her kadının patron olduğu kooperatifte kararlar ortak bir şekilde alınırken birlikte üretilen ürünlerin satışından elde edilen kar, kadınlara eşit bir şekilde pay ediliyor.

“Ülkemde avukat olarak çalışıyordum’’

Ülkesinde avukat olduğunu ifade eden Suriyeli 4 çocuk annesi Meryem Hamdoş, “7 yıldır Türkiye’deyim. Daha önce ülkemde 6 yıl avukat olarak çalıştım. Savaş sonrası Türkiye’ye sığındık. Önceleri bir kaç kursa gittim, bunlar; konuşma kursu, bilgisayar kursu gibi. Sonra ise bir kooperatif birliğine katıldım. SADA’ya ait bir kooperatif bu. Ben bilgisayar kursunda okurken, eğitmen bana “Eğer özel bir işin olmasını istiyorsan bu organizasyona katılabilirsin" demişti. Ve ben evet ben çok istiyorum diye cevap verdim. Daha sonra bir toplantıya davet edildim. O toplantı da kooperatif ile ilgili konuştuk, eğitimlere katıldık. O toplantılarda bize birliği kardeşliği Suriyeli, Türk, Afgan hiç bir ayrımcılık olmadan güçlü bir şekilde ayaklarımızın üstünde durmayı öğretiler. Suriyeli, Türk, Afgan hep beraber bir arada olduk ve kooperatifimizi kurduk. Çok şükür çok güzel bir şekilde ilerliyoruz’’ diye konuştu.