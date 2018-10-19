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Üç ülkeden Kuzey Kore'ye yaptırımların uygulanması vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Üç ülkeden Kuzey Kore'ye yaptırımların uygulanması vurgusu

Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının sert şekilde uygulanması amacıyla ortak haraket etme konusunda mutabık kaldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, basına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong Doo ile Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için savunma yetkilileri arasındaki iş birliğinin gerekli olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Iwaya, Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin rafine petrol ürünleri ve diğer malların gemiden-gemiye transferi yoluyla yaptırımlardan kaçınmasını önlemek için iş birliği içinde olmak istediklerini, Jeong'un da olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Singapur'da bir araya gelen üç ülkenin savunma bakanları, Kuzey Kore'nin tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diplomatik çabalara desteklerini yineledi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımları içeren karar almıştı.

Kuzey Kore'ye, nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Güney Kore Japonya Kuzey Kore Takeshi Iwaya yaptırımlar

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