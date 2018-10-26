Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Terör örgütünün yok edilmesi noktasında büyük bir gayret var. Burada da inşallah işin neticesini almak üzereyiz." dedi.

Vali Aktaş, Şırnak Üniversitesince Silopi ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Silopi'nin Suriye ve Irak ile komşu, Dicle Nehri ile Habur Çayı arasında kalan bereketli topraklarıyla önemli coğrafyaya sahip bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin Habur Sınır Kapısı gibi ülkenin ve dünyanın en önemli sınır kapılarından birine ev sahipliği yaptığını, İpekyolu ve Ortadoğu'ya açılan bir kapı durumunda olduğunu kaydeden Aktaş, ülkenin farklı yerlerinde üretim yapıldığını, üretilen ürünlerin yüzlerce, binlerce kilometre kat edilerek Habur Sınır Kapısı üzerinden ihraç edildiğini belirtti.

"Halbuki burada bölgemizde kurulacak fabrikalar, tesislerle yapılacak üretimin ihraç edilmesi, üreticiler için de ihracatçılar için de büyük imkanlar sağlayacaktır. Maalesef bu konuda Silopi ilçemiz hak ettiği noktaya gelmemiştir. Ama biz el birliği ile başta Valiliğimiz olmak üzere bütün kurum kuruluşların desteği ile inşallah ilçemizde bu eksiği gidereceğiz." ifadelerini kullanan Aktaş, çok ciddi bir çalışmayı yürüttüklerini, ilçede organize sanayi bölgesi kuruluşu gerçekleştireceklerini bildirdi.