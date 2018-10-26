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"Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş: - "Terör örgütünün yok edilmesi noktasında büyük bir gayret var. Burada da inşallah işin neticesini almak üzereyiz"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Terör örgütünün yok edilmesi noktasında büyük bir gayret var. Burada da inşallah işin neticesini almak üzereyiz." dedi.

Vali Aktaş, Şırnak Üniversitesince Silopi ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Silopi'nin Suriye ve Irak ile komşu, Dicle Nehri ile Habur Çayı arasında kalan bereketli topraklarıyla önemli coğrafyaya sahip bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin Habur Sınır Kapısı gibi ülkenin ve dünyanın en önemli sınır kapılarından birine ev sahipliği yaptığını, İpekyolu ve Ortadoğu'ya açılan bir kapı durumunda olduğunu kaydeden Aktaş, ülkenin farklı yerlerinde üretim yapıldığını, üretilen ürünlerin yüzlerce, binlerce kilometre kat edilerek Habur Sınır Kapısı üzerinden ihraç edildiğini belirtti.

"Halbuki burada bölgemizde kurulacak fabrikalar, tesislerle yapılacak üretimin ihraç edilmesi, üreticiler için de ihracatçılar için de büyük imkanlar sağlayacaktır. Maalesef bu konuda Silopi ilçemiz hak ettiği noktaya gelmemiştir. Ama biz el birliği ile başta Valiliğimiz olmak üzere bütün kurum kuruluşların desteği ile inşallah ilçemizde bu eksiği gidereceğiz." ifadelerini kullanan Aktaş, çok ciddi bir çalışmayı yürüttüklerini, ilçede organize sanayi bölgesi kuruluşu gerçekleştireceklerini bildirdi.

İlçenin geçmişte birçok din ve ırktan insanlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlçemiz farklı dinleri, kültürleri asrılar boyunca, binlerce yıl bağrında barındırmış bir ilçemizdir. Bugün ilçemizde tabi ki Müslüman çoğunluğun yanında Süryaniler, Keldaniler, Ermeniler, farklı ırk ve dinlere mensup insanlar yaşamış, yaşamaya devam ediyor. Tabi ki son zamanlarda bu yönüyle bir sıkıntı yaşadık. PKK terörü nedeniyle bu bölgeye vurulmuş en büyük darbedir. Bu bölgede yaşanmış en büyük ihanettir. Bu PKK ihaneti, PKK terörü buradaki her görüşten, her statüden insanı rahatsız ettiği gibi maalesef farklı dinlerden ve etnik kökenli yaşayan insanlarımızı da rahatsız etmiştir. Ama terör örgütünün yok edilmesi noktasında büyük bir gayret var. Burada da inşallah işin neticesini almak üzereyiz. Bu terör tehdidi tamamen ortadan kalktıktan sonra bu kültürel zenginliği tekrardan yine yaşayacağız."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da önümüzdeki yıl üniversite bünyesinde güzel sanatlar fakültesini açacakları söyledi.

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