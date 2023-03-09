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Üç yıl önceki sözleri gündem olmuştu! Gelecek Partisi, AK Partili Bülent Turan 'aday olsun' diye imza topluyor

09.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl önce kullandığı "Kılıçdaroğlu 2023'te aday olsun ben de adayım" ifadeleri yeniden gündem olan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'la ilgili ilginç bir hamle geldi. Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Turan'ın aday olabilmesi için imza toplamaya başladı.

Üç yıl önceki sözleri gündem olmuştu! Gelecek Partisi, AK Partili Bülent Turan 'aday olsun' diye imza topluyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 3 yıl önceki sözleri yeniden gündem olmuştu. AK Partili Turan, 2020 yılında yaptığı bir konuşmada ""Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olsun, ben de cumhurbaşkanlığına adayım" demişti. Turan, sözlerinin yeniden gündem olması sonrası yaptığı açıklamada ise sözlerinin bir ironi olduğunu belirterek, "Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize?" demişti.

GFDGDFG

GELECEK PARTİSİ İMZA TOPLUYOR

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden sürpriz bir hamle geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Bülent Turan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

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Söz konusu imza kampanyasına ilk imza atan isim de Vahap Özsüer oldu.

HGGFJ


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