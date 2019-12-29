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  4. Üç yıl üst üste 28'er ünite kan verdi

Üç yıl üst üste 28'er ünite kan verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaparak, üç yılda her yıl, üst sınır olan 28'er ünite aferez ve tam kan verip, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Emin Şahin (60), 2019 yılının son bağışını yaparak, üç yılda her yıl, üst sınır olan 28'er ünite aferez ve tam kan verip, Türkiye'de bir ilke imza attı. Kan bağışlarıyla rekor kıran Emin Şahin, bunun kendisi için bir hobi olduğunu söyleyip, başarısını pasta keserek kutladı.
İzmir'de, bugüne kadar 212 ünite kan bağışlayıp, hem de birçok hastayı hayata döndüren Emin Şahin, 2019 yılının son bağışını yaptı. Bu bağışla beraber, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında, toplamda 84 ünite aferez ve tam kan bağışı yapmış oldu. Şahin, üç yılda bağışlarıyla, Türkiye'de yeni bir ilke imza attı. Bayraklı'daki Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi'nde yılın son kan bağışını yapan Şahin, çalışanlarla birlikte pasta keserek başarısını kutladı. 2 çocuk babası Şahin, 2014 ve 2016 yıllarında da bir yılda en fazla kan bağışını yaparak rekor kırmıştı. Kızılay'a 212'nci, toplamda ise 379'uncu ünite kan bağışını yapan Şahin, "Hedefim 500, ondan sonra yaşım kemale erdiğinde bırakacağım. Son üç yılda 72 ünite aferez, 12 ünite tam kan verdim. Çok şükür, çok sağlıklıyım. Fazla kan insan zarar verir. Ben kan verdiğimde hem ruhen, hem fikren, hem zikren rahat hissediyorum. Başkasının benden fazla vermesi mümkün değil. Çünkü Kızılay yılda 28 ünite sınır koyuyor. Eğer Dünya'da bu üç yıl içinde benimle aynı miktarda veren varsa, ben ona sıfır bir araba alacağım. Ben emekli olduktan sonra eşim 'Emeklisin evde durma' dedi. Ben de geldim buraya, buradaki samimi ortamı gördüm. Burası benim ikinci evim. Bir hastanın annesini babasını düşünüyorum, o çok başka bir acı. Ben onların hayatlarını kurtardığımı düşündüğümde çok mutlu oluyorum. Bu çok farklı bir his. Kızılay'a da çok teşekkür ederim" dedi.
'KIŞ GÜNLERİNDE DAHA FAZLA BAĞIŞA İHTİYACIMIZ VAR'
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ise, Şahin'i tebrik edip, "Emin Bey rekortmen kan bağışçılarımızdan. Bizler açısından Emin Bey gibi bağışçılarımız çok önemli. Düzenli ve gönülden bağış yaptıkları için bizler için farklı bir yerleri var. Toplamda 28 kez bağış, kesinlikle vücuda zarar vermiyor. Zaten vücudumuz 3 gün içinde gerekli kanı topluyor. Biz tüm gençlere Emin Bey gibi düzenli bağış yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kış günlerinde bağışlar azalıyor. Bağışlarını kesmemelerini, düzenli bir şekilde devam ettirmelerini temenni ediyoruz. Çünkü ülkemizin hala daha fazla kana ihtiyacı var" diye konuştu.

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