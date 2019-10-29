Üç Yıldır Görevlerine Dönmeyi Bekleyen KHK’lılar Toplandı

675 No’lu KHK’nın çıkarılmasının yıl dönümünde tepkiler devam ediyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kamu çalışanları tepkilerini ortak bir basın açıklamasıyla dile getirdi. KESK Şubeler Platformu adına açıklama yapan Büro Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Suphi İzol, OHAL döneminden kurulan komisyona tepkiliydi. Komisyonun başvuruların yüzde 90’ını reddettiğini söyleyen İzol, “Hukuksal sürecin önüne geçebilmek için, AİHM ile beraber hazırlanan protokol gereği, OHAL komisyonları kurulmuştur. Komisyon kendini yargı yerine koyarak yüz binlerce kamu emekçisinin hakkını gasp ederek hem demokrasi hem hukukun ciddi yaralar almasına sebep olmuştur. İncelenen dosyalara baktığımızda nasıl bir hukuk ve demokrasi katliamı yapıldığı gözler önüne serilmiştir. Hiçbir hukuki gerekçe olmadan 126 bin 200 başvurudan 92 bini karara bağlamıştır. 8 bin 100 kabul, 83 bin 900 ret olmak üzere 92 bindir. Bunların yüzde 90’ı ret kararlarıdır. Bütün üyelerimiz görevlerine dönene kadar mücadele kararlığı içinde olacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin en kapsamlılarından biri olan 675 no’lu KHK üç yıl önce bugün çıkarıldı. Bu KHK ile 10 bin 131 kamu çalışanı ihraç edildi. İhraçların ardından yapılan itirazlara rağmen birçok kamu çalışanı işine dönemedi.

"Bir gün biteceğini biliyoruz"

Açıklamaya katılan kamu çalışanı Züleyha Şengül de üç yıl önce bugün işini kaybettiğini anlattı. VOA Türkçe’ye konuşan Şengül, KHK ile hayatlarının tamamen değiştiğini söyledi. Şengül, “Bir anda işsiz kaldım. Sadece beni değil ailemi de olumsuz yönde etkiledi. Annemi, babamı, çocuklarımı çevremi. Bu süreç hala devam ediyor ama zamanla ayakta kalmayı öğrendik. İlk zamanki kadar kendimizi kötü hissetmiyoruz ve bir gün biteceğini de biliyoruz. Bu süreç böyle devam etmeyecek” diye konuştu.

"Hiçbir gerekçe yokken eşimle birlikte ihraç edildik"

Yüksel Tekin Arca da eşi ile birlikte ihraç edildiğini paylaştı. VOA Türkçe’ye konuşan Arca, yaşam mücadelesini sürdürdüklerini ifade ederek, “Bir düzenimiz vardı, çocuklarımızın düzeni vardı, alışılmış bir gelir düzeyimiz vardı. Hiçbir gerekçe yokken, bir çırpıda ben ve eşim aynı anda ihraç olduk. Yaşam bitmiyor, kaldığı yerden devam ediyor. Her ne kadar bizi ‘Ağacın kökünü yiyin’ dedilerse de biz onlara inat yaşam mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ama burada bir hukuksuzluk var. Hiçbir gerekçe yokken, keyfi şekilde bir ihraç söz konusu. Biz yaşama daha çok sarıldık, haklı olduğumuz sürece hiç kimse amacına ulaşamayacak, bu haklılık bizi ayakta tutuyor. Sonuna kadar da mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Başvuruların büyük bölümü reddedildi

OHAL’de 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Komisyon, bugüne kadar 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 8 bin 100 başvuruyu kabul etti. Başvuruların 83 bin 900'ünü reddeden komisyon, 34 bin 200 müracaatın incelemesine ise devam ediyor.

