Üç Yıldır Suriye'de Rehin Olan Japon Gazeteci Serbest kaldı

Japon Dışişleri Bakanı üç yıldır Suriye’de militanların elinde rehin tutulan gazetecinin serbest kaldığını doğruladı ve gazetecinin en kısa sürede Japonya’ya döneceğini duyurdu. Gazeteci halen Hatay'da bulunuyor ve göçmen bürosunda yasal işlemleri yürütülüyor. Hatay Valisi işlemlerin bugün tamamlanarak gazetecinin Japon yetkililere teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

44 yaşındaki Japon gazeteci Jumpei Yasuda’nın 2015 yılında Türkiye’den Suriye’ye geçtikten sonra El Kaide bağlantılı gruplar tarafından rehin alındığı duyurulmuştu. Yasuda’nın daha sonra rehin tutulurken video görüntüleri de yayınlanmıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, “Sağlık durumu iyi görünüyor, görevlilerimiz de durumunu kontrol edecekler ve en kısa zamanda Japonya’ya geri dönecek” dedi.

Japon gazetecinin kimliğinin doğrulanmasının ardından Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Dışişleri Bakanı Kono, gazetecinin serbest kalması konusundaki çabalarından dolayı Türkiye ve Katar’a teşekkür ettiler. Japon hükümet sözcüsü, gazetecinin serbest bırakılması karşılığında fidye ödenmediğini söyledi.

Gazetecinin anne ve babası da Yasuda’nın serbest kalmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler. Yasuda’nın babası oğlu Japonya’ya döndüğünde kendisinden Japonya’da bir iş bulmasını isteyeceğini söyledi.

Yasuda, Ortadoğu’da ilk kez rehin alınmadı daha önce de 2004 yılında Bağdat’ta rehin alınmış ve serbest kalması konusundaki görüşmelerdeki tavrı nedeniyle Japon hükümeti eleştirilere maruz kalmıştı.

