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Uçağa benzeyen LG Wing fiyatı ve çıkış tarihi ile ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

İki ekranlı LG Wing'in fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı. İddialara göre LG Wing, çıkış tarihiyle kimseleri şaşırtmayacak ancak fiyatıyla birçok kişinin ağzını açık bırakacak. İşte uçağa benzeyen yapısıyla ilgi çeken LG Wing'in fiyatı ve çıkış tarihi...

Uçağa benzeyen LG Wing fiyatı ve çıkış tarihi ile ortaya çıktı!

LG Wing, geçtiğimiz günlerde ilk kez çalışırken görüntülenmişti. LG'nin iki ekranlı telefonu bir nevi kanatları olan bir uçağa benziyordu o videoda. Önceki görüntüler de LG Wing'in böyle bir tasarım ile geleceğini bir nevi doğruluyordu. Bugün ise LG Wing hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia da LG Wing'in fiyatına ve çıkış tarihine yönelikti.

İŞTE İDDİALARA GÖRE LG WİNG'İN FİYATI

LG Wing, LG'ye yakın bir kaynağın iddiasına göre 1000 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyat gerçekten çok yüksek. Buna cevaben, '1000 doları aşmayan amiral gemisi mi kaldı?' diyebilirsiniz. Ancak LG Wing gelen bilgilere göre amiral gemisi bir telefon olmayacak, gücünü Snapdragon 700 serisi bir işlemciden alacak. Snapdragon 765G işlemcili bir telefon için de 1000 dolar oldukça yüksek bir rakam. Fakat Galaxy Fold konusunu da unutmamak gerek.

TASARIMIYLA GÖNÜLLERİ KAZANACAK

Galaxy Fold, Galaxy S10 ile aynı işlemciyi kullanmasına rağmen Galaxy S10 dahil diğer birçok güncel amiral gemisinden daha pahalı bir fiyata sahipti. Zira, telefon gücüyle değil tasarımıyla öne çıkıyordu. LG Wing de böyle bir telefon. Bir eşine rastlamadığımız bir tasarımla satışa sunulacak olan model, görünüşe bakılırsa tasarımıyla tüketicilerin gönlünü kazanacak. En azından sızıntı kaynaklarının iddiaları bu yönde.

LG WİNG NE ZAMAN ÇIKACAK?

LG Wing, kaynağın diğer bir iddiasına göre ise eylül ya da ekim ayında tanıtılacak. Telefonun diğer özellikleri ise henüz belli değil. Fakat yakında telefon hakkında daha fazla bilginin elde edilmesi muhtemel görünüyor. Hele ki eylül ayında tanıtılması düşünülüyorsa ihtimaller daha da artıyor.

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