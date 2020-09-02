HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uçağa benzeyen LG Wing'in tanıtım tarihi belli oldu!

Uçağa benzeyen LG Wing'in tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

LG, LG Wing hakkında yeni bir video paylaştı. T şeklindeki tasarımıyla uçağa benzeyen bir yapıya sahip olan LG Wing'in resmi tanıtım videosu ile tanıtım tarihi de açıklandı. İşte LG Wing'in tanıtım tarihi...

Uçağa benzeyen LG Wing'in tanıtım tarihi belli oldu!

LG Wing, geçtiğimiz günlerde iki farklı video ile karşımıza çıkmıştı. İlk videoda iki ekrana sahip ve açılınca bir uçak gibi T şeklini alan telefonun aynı anda hem navigasyonu hem de müzik uygulamasını kontrol edebildiği görülmüştü. İkinci videoda ise telefonun bir ekranıyla Need for Speed oynanıyor, diğer ekranıyla yol tarifi alınıyordu. Tasarımı bu zamana kadar gördüğümüz tüm telefonlardan ayrışan LG Wing için bugün LG'den ilk resmi video geldi. LG video ile birlikte LG Wing ile tanışacağımız tarihi de paylaştı.

İŞTE LG WİNG'İN TANITIM TARİHİ!

LG, tanıtım videosunda LG Wing'in iki ekranına odaklandı. Videoda ekranın açılma anını simüle eden LG, videonun sonunda ise telefonun T şeklindeki tasarımına gönderme yaparak, LG Wing'in tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre LG Wing, 14 Eylül'de düzenlenecek etkinlikle birlikte tanıtılacak.

LG WİNG ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

LG Wing'in özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak tahminlere ve sızıntılara göre LG Wing 6,8 inç büyüklüğünde ve 4 inç büyüklüğünde iki farklı ekran ile gelecek. Bu iki ekranın altında ise Snapdragon 765G veya Snapdragon 768G işlemci yer alacak. Tüm bu tahminlerin doğru olup olmadığı 14 Eylül'deki etkinlikte hep birlikte göreceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
Yiyecek sektöründe devrim: 3D biftekYiyecek sektöründe devrim: 3D biftek
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Yeni yasaklar gelecek mi? Gözler kritik toplantıda
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
İlginizi Çekebilir
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple mutlu: iPhone 11 2020'nin ilk yarısında en çok satılan telefon oldu!
2020'nin ilk yarısında en çok hangisi sattı? iPhone sürprizi
2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!
2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!
Yiyecek sektöründe devrim: 3D biftek
Yiyecek sektöründe devrim: 3D biftek
Motorola One 5G tanıtıldı! İşte özellikleri
Motorola 5G yarışında ben de varım dedi,yeni telefonunu tanıttı!
Samsung LCD tesisini TCL’e satma kararı aldı
Ünlü akıllı telefon üreticisi fabrikasını satıyor!
Oppo da katlanabilir ekranlı telefon üretecek
Samsung ve Huawei üretti, sıra onda!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.