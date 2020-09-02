Uçağa benzeyen LG Wing'in tanıtım tarihi belli oldu!

LG Wing, geçtiğimiz günlerde iki farklı video ile karşımıza çıkmıştı. İlk videoda iki ekrana sahip ve açılınca bir uçak gibi T şeklini alan telefonun aynı anda hem navigasyonu hem de müzik uygulamasını kontrol edebildiği görülmüştü. İkinci videoda ise telefonun bir ekranıyla Need for Speed oynanıyor, diğer ekranıyla yol tarifi alınıyordu. Tasarımı bu zamana kadar gördüğümüz tüm telefonlardan ayrışan LG Wing için bugün LG'den ilk resmi video geldi. LG video ile birlikte LG Wing ile tanışacağımız tarihi de paylaştı.

İŞTE LG WİNG'İN TANITIM TARİHİ!

LG, tanıtım videosunda LG Wing'in iki ekranına odaklandı. Videoda ekranın açılma anını simüle eden LG, videonun sonunda ise telefonun T şeklindeki tasarımına gönderme yaparak, LG Wing'in tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre LG Wing, 14 Eylül'de düzenlenecek etkinlikle birlikte tanıtılacak.

LG WİNG ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

LG Wing'in özellikleri henüz netleşmiş değil. Ancak tahminlere ve sızıntılara göre LG Wing 6,8 inç büyüklüğünde ve 4 inç büyüklüğünde iki farklı ekran ile gelecek. Bu iki ekranın altında ise Snapdragon 765G veya Snapdragon 768G işlemci yer alacak. Tüm bu tahminlerin doğru olup olmadığı 14 Eylül'deki etkinlikte hep birlikte göreceğiz.

