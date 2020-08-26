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Uçağa benziyor: Çift ekranlı LG Wing çalışır halde yakalandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

LG Wing, bir video ile ilk kez karşımıza çıktı. LG'nin çift ekranlı telefonu LG Wing, paylaşılan videoya bakılırsa sunduğu deneyimle birçok kişiyi sevindirebilir. İşte çift ekranlı telefon LG Wing'in ilk videosu...

Uçağa benziyor: Çift ekranlı LG Wing çalışır halde yakalandı!

LG katlanabilir akıllı telefon pazarında faaliyet göstermese de bir süredir çift ekran teknolojisi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda LG Velvet gibi son dönem çıkmış akıllı telefonları için birer ek ekran sunan LG, şimdi ise bu ekranları telefonlara dahil etmeyi planlıyor. LG'nin bu konudaki en önemli kozu ise bir süredir sızıntılarla gündeme gelen LG Wing.

LG WİNG T EKRAN TASARIMIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

LG Wing, iddialara göre çift ekran ile gelecek ve ekran döndürüldüğünde telefon, ikinci ekranıyla birlikte T şeklinde bir tasarıma sahip olacak. Kulağa oldukça enteresan gelen bu tasarım anlayışı nasıl görünecek acaba diyorsanız hiç merak etmeyin. Zira, LG Wing'in nasıl bir tasarıma sahip olduğu hatta nasıl bir deneyim sunduğu bir video ile gösterilmiş durumda.

Çift ekranlı LG telefonu için çıkan videoda gördüğünüz üzere telefon tutucuya yerleştirilmiş bir LG Wing yer alıyor. Bir ekranında navigasyonu çalıştıran telefon, diğer ekranında ise müzik kontrollerini ve arama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Böylece aynı anda iki farklı işlem, iki farklı ekranda tek bir ekrandaymışcasına yapılabiliyor.

LG WİNG'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

LG Wing'in özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak bazı tahminler var. LG Wing'in 6,8 inç büyüklüğünde bir ana ekrana ve 4 inç büyüklüğünde de ikinci ekrana sahip olması, gücünü ise Snapdragon 765 serisi bir işlemciden alması bekleniyor. LG'nin yeni tasarım anlayışının çok dikkat çekici olduğu aşikar. Bakalım aynı çekicilik satışlara da yansıyacak mı? Tabi bunun için önce LG'nin telefonu tanıtması gerekiyor. LG Wing'in bu yıl içinde ise tanıtılması muhtemel.

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