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Uçağa binerken 'Kıyafetin çok açık' deyip...

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Dünya, 21 yaşındaki kadının yaşadığı skandalı konuşuyor. Son olarak CNN International da bu haberi tüm dünyaya duyurdu. Emily O'Connor, 2 Mart’ta İngiltere’nin Birmingham kentinden Kanarya Adaları’na uçmak için havalimanına gitti.

Thomas Cook Havayolları şirketinden bilet alan kadın, hiç beklemediği bir davranışla karşılaştı. Mürettebat, Emily O'Connor’un kıyafetini işaret etti ve kadına uçağa böyle binemeyeceğini söyledi.

4 personel uçaktan indirmeye çalıştı

Yaşadığı şoke edici olayı Twitter hesabından dünyaya duyuran Emily O'Connor, şu ifadeleri kullandı:
"Birmingham’dan Tenerife’ye giderken, eğer ‘üzerimi örtmezsem’ beni uçaktan çıkaracaklarını söylediler. ‘Rahatsızlığa neden olmak’ ve ‘uygunsuzluk’la suçlandım. Etrafımda 4 personel vardı. Bunlar bagajımı da beni de uçaktan çıkartacaklardı."
Emily O'Connor, havalimanında aynı kıyafetle dolaştığını belirtti.
Havalimanında sorun yaşamazken, uçağa girerken bu muameleye tabi tutulmasının saçmalığını vurguladı.
Diğer yolculara kıyafetinden rahatsız olup olmadıklarını sordu. Ancak yanıt gelmedi.
Kuzeni ceketini verince uçağa binebildi.
Daha sonra sosyal medyada skandalı anlattı.
Binlerce kişi genç kadına mesajlarıyla destek verdi.
Paylaşım, sosyal medyada viral olunca, dünyaca ünlü CNN televizyonu olayı araştırdı.
Thomas Cook Havayolları’ndan CNN’e yapılan açıklamada, Emily O'Connor’a özür dilendiği bildirildi.
Diğer şirketler gibi kıyafet politikaları olduğunu belirten şirket, personelinin yanlış davrandığını da itiraf etti.
Ayrımcılık yapmamaya çalıştığını öne süren şirket, “Maalesef çalışanlarımız talimatlarımızı her zaman doğru algılamıyor” ifadesini kullandı.
Bu haberin dünyada ses getirmesi üzerine, Emily O'Connor kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan O'Connor'ın Instagram'da iki bini aşkın takipçisi var.
Twitter'daki takipçi sayısı ise, olay sonrası artarak 3 bin 500'ü aştı.
İşte beğeni toplayan paylaşımlarından bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere uçak elbise

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