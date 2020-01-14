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  4. 'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile tutuklanan Nikar Deliormanlı'nın yargılanmasına başlandı. Deliormanlı, bipolar hastası olduğunu olay günü ilacın etkisinde olduğunu ve olanları hatırlamadığını söyledi.

'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nikar Deliormanlı ve Avukatı Merve Türkmen Kaplan katıldı. Kimlik tespitinin ardından sorgusu yapılan Nikar Deliormanlı, depresif ilaç kullandığını belirterek, "Olay tarihinde uçakta yolcu olarak bulunuyordum. Arka taraftaki yolcular kıyafetimi yargıladılar. 'Sen FETÖ'cüsün' dediler. Bende kendilerine 'her gördüğünüzü FETÖ'cü' zannediyorsunuz dedim. İlaç kullandığım için başka ne söylediğimi hatırlamıyorum. O şekilde konuşmalarımdan haberim yok. Bayılmışım, o anda olayların hiç farkında değilim" dedi.

Bipolar hastası olduğunu söyleyen Deliormanlı, "Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm. 22 gün yattım. Olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Çocuğumu görmeye gidiyordum. Bir anne çocuğunun yanına giderken böyle davranmaz. Doktorumun yazdığı ilaçları ailem kullandığımı zannediyordu ancak ben suç tarihinde ilaçları kullanmıyordum. Zaten uçakta rahatsızlığımı hostes biliyordu ancak müdahale etmedi" diye konuştu.

Deliormanlı'nın Avukatı Merve Türkmen Kaplan, müvekkilinin yaptığı eylemi ve sonuçlarını değerlendirebilecek durumda olmadığını belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Nikar Deliormanlı'nın suç tarihinde cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda gözetim altına alınması için yazı yazıldığını, Adli Tıp Kurumu'nun da Nisan ayına randevu hatırlatarak Adli Tıp Kurumu'na yeniden yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu olan sanığın randevusunun erkene alınması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2019 tarihinde Kıbrıs'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağa binen Nikar Deliormanlı'nın, 9E koltuğuna oturduktan sonra , "Ben FETÖ'cüyüm, 15 Temmuz'da nasıl plan yaptılarsa bende onu yapacağım. Canlı bomba şimdi" cümlelerini sarf ettiği belirtiliyor.

Bu hareketi ile uçağın hareket etmesini engelleyen şüphelinin polis tarafından yakalandığı belirtilen iddianamede şüphelinin, "Cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. (DHA)

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Sabiha Gökçen Havalimanı Nikar Deliormanlı 'Uçağı patlatacağım

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