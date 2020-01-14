'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nikar Deliormanlı ve Avukatı Merve Türkmen Kaplan katıldı. Kimlik tespitinin ardından sorgusu yapılan Nikar Deliormanlı, depresif ilaç kullandığını belirterek, "Olay tarihinde uçakta yolcu olarak bulunuyordum. Arka taraftaki yolcular kıyafetimi yargıladılar. 'Sen FETÖ'cüsün' dediler. Bende kendilerine 'her gördüğünüzü FETÖ'cü' zannediyorsunuz dedim. İlaç kullandığım için başka ne söylediğimi hatırlamıyorum. O şekilde konuşmalarımdan haberim yok. Bayılmışım, o anda olayların hiç farkında değilim" dedi.

Bipolar hastası olduğunu söyleyen Deliormanlı, "Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm. 22 gün yattım. Olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Çocuğumu görmeye gidiyordum. Bir anne çocuğunun yanına giderken böyle davranmaz. Doktorumun yazdığı ilaçları ailem kullandığımı zannediyordu ancak ben suç tarihinde ilaçları kullanmıyordum. Zaten uçakta rahatsızlığımı hostes biliyordu ancak müdahale etmedi" diye konuştu.