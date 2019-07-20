Uçağın denize inme anı kokpit kamerasına yansıdı

28 Eylül 2018’de Pohnpei Adası’ndan havalanan ve Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby’e gitmekte olan PNG’nin ulusal havayolu şirketi Air Niugini’ye ait Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya’nın Chuuk Lagoon eyaletindeki ‘Chuuk Uluslararası Havalimanı’ yakınında bilinmeyen bir nedenle denize iniş yapmıştı.

Ayrıca raporda, pilot ve yardımcı pilotun; Yer Yaklaşım İkaz Sistemi’nin (EGPWS) uçağın çok alçakta olduğuna ve acilen yukarı uçması gerektiğine dair uyarılarını dikkate almadığı, bunun da kazaya neden olduğu belirtildi.