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Uçağın düştüğü iddia edilmişti! Rusya'dan Esad açıklaması: Ailesi ile birlikte Moskova'ya ulaştı, sığınma hakkı tanındı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.12.2024 20:59
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Suriye'den kaçarken uçağının düştüğü iddia edilen Beşar Esad'la ilgili Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti.

Uçağın düştüğü iddia edilmişti! Rusya'dan Esad açıklaması: Ailesi ile birlikte Moskova'ya ulaştı, sığınma hakkı tanındı

Suriye'de yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi. Suriye'deki durumun "dramatik ve endişe verici" olduğu savunulan açıklamada, "Esad ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığı" belirtildi.

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UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bu açıklamaların ardından Esad'ın uçağının düştüğü iddiaları dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi

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RUSYA SIĞINMA TEKLİF ETTİ

Konuyla ilgili olarak Rusya tarafından dikkat çeken bir haber geldi. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı. Rusya kendilerine sığınma teklif etti.

Anahtar Kelimeler:
Rusya esad
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