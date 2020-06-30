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Uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştırdı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

İrlanda'ya ait Ryanair Havayolları'nda görevli iki pilotun hakkında, uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştırdıkları anları kayderek yayımladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştırdı!

İrlanda'ya ait Ryanair Havayolları'nda görevli iki pilotun hakkında, uçağın gaz kolunu oyuncak tavukla çalıştırdıkları anları kayderek yayımladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İrlanda havayolu şirketi Ryanair'e ait Boeing 737-800 model uçağın gaz kolunu oyuncak bir tavukla çalıştırdığı anları kaydedip yayımlayan iki pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin Birmingham Havaalanı'nda uçuş öncesi çekilen görüntüler hakkında açıklama yapan havayolu şirketi konunun araştırıldığını, pilotların söz konusu eylemlerinin bir risk oluşturmadığını ve güvenlikten asla taviz verilmediğini ifade etti.

Sosyal medyada tepkilere neden olan olayla ilgili havayolları şirketi, yolculardan özür diledi.

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