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  4. Uçağın içerisinde 2 saat bekleyip tekrar terminale getirildiler

Uçağın içerisinde 2 saat bekleyip tekrar terminale getirildiler

17.10.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları’nın (THY) Zonguldak Havalimanı’ndan İstanbul’ a yapılacak uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedi. Uçağın içerisinde 2 saat boyunca beklemek zorunda kalan yolcular duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Uçağın içerisinde 2 saat bekleyip tekrar terminale getirildiler

Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’na gelen ve İstanbul'a uçuş hazırlığı yapan saat 12.00'da kalkması gereken TK 2733 sefer sayılı uçak, yolcuları ile kötü hava şartları nedeniyle Zonguldak Havalimanı'nda kaldı.

2 SAAT UÇAK İÇİNDE BEKLEDİLER

Zonguldak’tan İstanbul’a yolculuk için bilet alan yolcular, uçağın içinde 2 saat bekledikten sonra terminale geri getirildi. Yolculara çay ve kahve ikramında bulunuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

Büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyen yolcular sosyal medyadan tepki gösterdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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