Uçağın içerisinde 2 saat bekleyip tekrar terminale getirildiler

Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’na gelen ve İstanbul'a uçuş hazırlığı yapan saat 12.00'da kalkması gereken TK 2733 sefer sayılı uçak, yolcuları ile kötü hava şartları nedeniyle Zonguldak Havalimanı'nda kaldı.
Zonguldak’tan İstanbul’a yolculuk için bilet alan yolcular, uçağın içinde 2 saat bekledikten sonra terminale geri getirildi. Yolculara çay ve kahve ikramında bulunuldu.
Büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyen yolcular sosyal medyadan tepki gösterdi. (İHA)
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