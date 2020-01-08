HABER
  4. Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Fransa’nın en büyük havalimanlarından Paris-charles De Gaulle Havalimanı’nda, Fildişi Sahili’nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu.

Fransa’nın en büyük havalimanlarından Paris-charles De Gaulle Havalimanı’nda, Fildişi Sahili’nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu. Çocuğun kaçak yolcu olduğu ve Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde güvenliği geçerek uçuş takımlarına gizlendiği öğrenildi.
Fransa’nın en büyük havalimanlarından Paris-charles De Gaulle’de bir insanlık dramı yaşandı. Bu sabah Fildişi Sahili’nden Fransa’ya gelen Air France’a ait Boeing 777 tipi uçağın iniş takımlarına gizlenmiş bir çocuğun cesedi bulundu. Abidjan’da güvenlik sistemini geçerek uçağın iniş takımlarındaki bölmeye saklandığı öğrenilen 10 yaşlarındaki çocuğun orada hayatını kaybettiği bildirildi. Kaçak olarak Fransa’ya gelmek isteyen çocuğun kimliği henüz bilinmezken Air France şirketi, Abidjan Havaalanı’ndaki güvenlik eksikliğine dikkat çekti.
Öte yandan daha önce de yine Afrika’dan uçağın aynı bölmesine giren birçok çocuğun, uçuş sırasında hava sıcaklığının eksi 50 dereceye düşmesi sonucu ya da ezilerek hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Pendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştüPendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştü
Abant’ta kar kalınlığı 1 metreyi bulduAbant’ta kar kalınlığı 1 metreyi buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te beşinci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

Pendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştü

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri

Balistik füze nedir?

Kocaeli'de çok acı olay... İkizler, iki yıl arayla aynı hastalıktan öldü

Bu acıya yürek dayanmaz! İki yıl arayla...

Üç gündür İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

3 gündür İstanbul'daydı! Rus savaş gemisi döndü

'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' iddiasıyla ilgili açıklama

'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' iddiasına açıklama

Emre Tyler Mays'ın annesi konuştu: Polislerin hepsi kaçtı

Emre Tyler Mays'ın annesinden çarpıcı açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.