‘Uçağın İran Füzesiyle Düşürüldüğü Yönünde İstihbarat Var’

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran’ın ABD’ye yönelik misilleme saldırı düzenlediği gün düşen Ukrayna uçağının İran’a ait karadan havaya füzeyle düşürüldüğüne ilişkin istihbarat bulunduğunu söyledi. Trudeau, “Kasıtlı yapılmamış olabilir” dedi. Kanada Başbakanı Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, birden fazla kaynaktan gelen istihbaratın, 176 kişiyi taşıyan Ukrayna havayollarına ait uçağın karadan havaya füzeyle düşürüldüğüne işaret ettiğini belirtti. "Nihai sonuca varmak ve birilerini suçlamak için henüz erken” diyen Justin Trudeau, kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı yaptı. Trudeau, “Ukrayna uçağıyla ilgili durum tamamen aydınlatılana, soruşturma şeffaf şekilde yürütülene ve adalet sağlanana kadar hükümet olarak bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. “Konsolosluk ekibimiz Türkiye’ye doğru yola çıktı” Uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu. Kanada Başbakanı önceliklerinin hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin Kanada’ya getirilmesi olduğunun altını çizdi.

Kanada ve İran arasında diplomatik ilişkilerin olmadığının hatırlatılması üzerine “Konsolosluk yetkililerimiz Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. İran konsolosluk ekibine giriş izni sağlanacağının mesajını verdi. Erişim sağlamalarını umuyoruz” şeklinde konuştu. Kanada ve İran arasında 2012 yılından bu yana diplomatik ilişki bulunmuyor. Kanada Başbakanı’na ısrarla uçağı İran’ın düşürdüğünün kesinleşmesi halinde bunu savaş sebebi sayıp saymayacağı ya da hangi araçları devreye sokabileceği soruldu. Justin Trudeau da bu yöndeki sorulara olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek yanıt verdi. İngiltere Başbakanı: “Uçağın karadan havaya füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıt var” İngiltere Başbakanı Boris Johnson da uçağın İran’a ait karadan havaya füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıt olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı da kasıt olmayabileceğini vurguladı. Düşen uçakta 4 İngiltere vatandaşı bulunuyordu. New York Times gazetesi de, Ukrayna uçağının füzeyle vurularak düşürüldüğü ana ait olduğu iddia edilen bir görüntüyü paylaştı. Gazete, uçağın uydu vericisinin en son tespit edildiği lokasyon üzerinden görüntünün çekildiği yeri doğruladığını belirtti.