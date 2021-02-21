HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uçağın Motor Parçaları Yerleşim Alanına Düştü

Uçağın Motor Parçaları Yerleşim Alanına Düştü

21.02.2021 15:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uçağın Motor Parçaları Yerleşim Alanına Düştü

United Havayolları’na ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı Denver havaalanından kalkıştan kısa bir süre sonra sağ motorundaki sorun nedeniyle tekrardan havaalanına dönmek zorunda kaldı

United Havayolları’na ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı Denver havaalanından kalkıştan kısa bir süre sonra tekrardan havaalanına dönmek zorunda kaldı.

Uçağın motorlarından birinde patlama olduğu belirtildi. Patlamayla birlikte motora ait bazı parçalar evlerin bahçelerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Olay sırasında uçakta 231 yolcu ve 10 mürettebat vardı.

Uçaktaki yolcular da kalkıştan hemen sonra büyük bir patlama olduğunu belirttiler.

Federal Havacılık Dairesi de Denver’dan Honululu’ya gitmek için havalanan uçağın sağ motorunda bir arızanın gerçekleştiğini açıkladı.

Uçaktaki yolcular, patlamanın ardından uçağın şiddetle sarsıldığını, irtifa kaybettiğini ve alçalmaya başladığını kaydettiler.

Bölge polisi halka motor parçalarına dokunmama çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldıYabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldı
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

İran'da emekliler maaşları düşük olduğu için protesto düzenledi

Ülkede emekliler zam için ayaklandı

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

Yabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldı

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Halka açık toplantıda konuşacak

Son Dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.