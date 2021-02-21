Uçağın Motor Parçaları Yerleşim Alanına Düştü

United Havayolları’na ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı Denver havaalanından kalkıştan kısa bir süre sonra tekrardan havaalanına dönmek zorunda kaldı.

Uçağın motorlarından birinde patlama olduğu belirtildi. Patlamayla birlikte motora ait bazı parçalar evlerin bahçelerine düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Olay sırasında uçakta 231 yolcu ve 10 mürettebat vardı.

Uçaktaki yolcular da kalkıştan hemen sonra büyük bir patlama olduğunu belirttiler.

Federal Havacılık Dairesi de Denver’dan Honululu’ya gitmek için havalanan uçağın sağ motorunda bir arızanın gerçekleştiğini açıkladı.

Uçaktaki yolcular, patlamanın ardından uçağın şiddetle sarsıldığını, irtifa kaybettiğini ve alçalmaya başladığını kaydettiler.

Bölge polisi halka motor parçalarına dokunmama çağrısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

