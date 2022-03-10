"Uçağını getir 1 milyon doları al" Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşında tedirgin eden gelişmelerin yanı sıra dikkat çeken açıklamalar da yapılmaya devam ediliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

SAVAŞ UÇAĞINA 1 MİLYON DOLAR, HELİKOPTERE 500 BİN DOLAR PARA ÖDÜLÜ

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.

RUS ASKERLERİNİN NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu. (İHA)



