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Uçak ambulans 2,5 aylık bebek için havalandı

16.01.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde İmmun yetmezliği tedavisi gören 2,5 aylık bebek ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.Balıkesir Atatürk EAH Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İmmun yetmezlik sebebiyle takip edilen 2,5 aylık bebek ileri tetkik ve tedavisi için Balıkesir İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulundu.

Balıkesir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde İmmun yetmezliği tedavisi gören 2,5 aylık bebek ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Balıkesir Atatürk EAH Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İmmun yetmezlik sebebiyle takip edilen 2,5 aylık bebek ileri tetkik ve tedavisi için Balıkesir İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulundu. 2,5 aylık bebek hastanın tedavisinin hızlı bir şekilde sağlanması için 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yer bulunarak komuta kontrol merkezi ivedi bir şekilde hastanın nakli için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyonu ile irtibata geçti. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından 2,5 aylık hasta için uçak ambulans Balıkesir’e yönlendirilerek hastanın Ankara’ya nakli gerçekleştirildi.

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