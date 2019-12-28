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  4. Uçak ambulans Kayseri’deki 2 hasta için havalandı

Uçak ambulans Kayseri’deki 2 hasta için havalandı

İHA İHA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ve Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gören 2 hasta, uçak ambulansla İstanbul’a nakledildi.Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören akciğer hastası 46 yaşındaki Figen Özdemir ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören down sendromlu kalp hastası 4 yaşındaki Kerim Kodalak, yapılan temaslar sonucunda uçak ambulansla İstanbul’a nakledilmesine karar verildi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ve Erciyes Üniversitesi’nde tedavi gören 2 hasta, uçak ambulansla İstanbul’a nakledildi.
Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören akciğer hastası 46 yaşındaki Figen Özdemir ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören down sendromlu kalp hastası 4 yaşındaki Kerim Kodalak, yapılan temaslar sonucunda uçak ambulansla İstanbul’a nakledilmesine karar verildi. Nakil kararının ardından iki farklı hastanede tedavi gören Özdemir ve Kodalak aynı anda ambulanslarla Kayseri Havaalanı’na getirilerek uçak ambulansa konuldu. Uçak daha sonra İstanbul’a gitmek üzere havalandı.
Nakil sırasında açıklamalarda bulunan Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Mevlüde Ceran, "Hastamız 4 yaşında erkek çocuk. Down sendromlu olarak doğmuş bir çocuğumuz. Bu nedenle kalp anomalisi varmış. Doğduğu zaman ilk 1 aylık sürecinde ameliyat edilmiş şuanda da kalbinde blok dediğimiz bir olay gerçekleşmiş. Bu nedenle kalp pili takılması için İstanbul’a gitmesi gerekmiş. Bu nedenle vaka çok uzun yola dayanamayacağı için karayolu ile değil, hava ambulansı ile nakledilmesi uygun görülmüş. İkinci hastamız ise 46 yaşında bayan hasta. Akciğer damarlarına vücudunun herhangi bir yerinden pıhtı atmış. Bu nedenle solunum sıkıntısı çeken bir hastamız. İstanbul’a nakledilmesi gerekiyordu. Bu nedenle karayolu hasta için uygun olmayacağından bu hastamız içinde uçak ambulans değerlendirilmiş. Bu hastanın sağlığı için çok önemlidir. Kara ambulansı ile İstanbul’a gidiş 10 saat sürer ve bu hasta için riskli olur. Daha kısa süre içerisinde İstanbul’a ulaşması için uçak ambulans hasta için hayat kurtarıcı olur" ifadelerini kullandı.
Kerim Kodalak’ın babaannesi Nuriye Kodalak da, “Allah başımızdakilerden razı olsun. Allah yokluklarını vermesin. Onların yokluğunu verirse bizde rezil oluruz. Bu imkan olmasaydı şimdi çok zor durumda kalmıştık" dedi.

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